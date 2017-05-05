Avcı, Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyunun başında ilk 10-15 dakika rakiplerinden baskı gördüklerini ifade etti.

Oyunun ilerleyen dakikalarında topu yere indirip, çalıştıkları opsiyonları kullanmaya başladıklarında kaleye gittiklerini dile getiren Abdullah Avcı, şöyle konuştu:

"Rakip sürekli koşan, sprint yapan bir takım olduğu için pozisyon vermedik. İkinci yarı ne kadar topu yere indirirsek, kenarları kullanırsak merkezde, sağda solda boşluklar bulursak bunları değerlendireceğimizi düşündük. Son dakikada gol geldi. Oyunun içinde attığımız ama sayılmayan golümüzde golmüş."

Emre Belözoğlu'ndan övgüyle bahseden Avcı, "Emre'ye parantez açmak istiyorum. Takımımızın en yaşlı ama en fazla mesafe kat eden oyuncusuydu. Napoleoni her zaman hazır. İlk buluştuğu topla golü attı." ifadelerini kullandı.

Hem ligde hem de kupada iddialı olduklarını vurgulayan Abdullah Avcı, "Bence sezon ne şekilde biterse bitsin, harika bir sezon geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

Avcı, hafta sonu Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçıyla ilgili soru üzerine, şunları kaydetti:

"Orada bir oyun oynanacak ve hepimiz sonucu kabulleneceğiz. Önemli olan bizim kazanmamızdı. Kazanamasaydık ya da berabere kalsaydık başka bir şey hayal edecektik. Bizim hiçbir kaygımız olmadı. Bazen 3 puan bazen de 7 puan geri düştük. Hep bardağın dolu tarafından baktık. Yola çıkarken bu hikayeden çıkmamıştık ama adım adım buraya doğru gittik. Nasıl bir maç olacak hep beraber göreceğiz. Ben de maça gideceğim, maçı orada seyretmek istiyorum."



ANTALYASPOR CEPHESİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise karşılaşmanın başından sonuna kadar iyi mücadele etmelerine rağmen mağlup olduklarını belirtti.

Maçtan hiç kopmadan oynadıklarını vurgulayan Çalımbay, şöyle konuştu:

"İlk yarı ve ikinci yarıda son paslara dikkat edebilseydik, belki de maçtan farklı şekilde ayrılacaktık. Karşımızdaki takım da çok kaliteli oyunculardan kurulu. Boşluk bıraktığınız an çok iyi değerlendirebiliyorlar. Takımımın mücadelesinden memnunum ama bu mücadeleyi skora yansıtamadık. Bizim zaten hedefimiz ligde ilk 10'un içinde kalmak. Onu gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıl içinde gerekli hazırlıkları yapacağız."

Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın verdiği kararlarla ilgili de konuşan Çalımbay, "Yaptıkları bir iki şey oldu. Hakem arkadaşlarımızın hepsi, haklıdır, doğrudur. Onlar bizden çok daha iyi bildikleri için bir şey söyleyemiyoruz. Trabzonspor maçında da böyle şeyler oldu, onda da hakem arkadaşlarımız haklıdır. Göremiyoruz, hakemler gördüğü için öyle karar verdi. Onlar için üzgünüz. Tek amacımız kalan 4 maçı iyi şekilde bitirmek." değerlendirmesinde bulundu.