 Cezalara tırpan – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Cezalara tırpan

    Cezalara tırpan

    A Spor muhabirine saldıran Yalçın ve Ufuk’un aldığı 5’er maçlık ceza, kavga niteliğinde olduğu gerekçesiyle Tahkim Kurulu tarafından 3’e indirildi

    Süper Lig'in 28. haftasında oynadıkları Rize maçının ardından A Spor muhabirine saldıran Başakşehirli Ufuk Ceylan ile Yalçın Ayhan 5'er, Volkan Babacan da 1 maç ceza almıştı. Volkan cezasını tamamlarken, diğer iki futbolcu da kupada ve ligde oynamayarak, 2'şer maçta oynamadı. PFDK'nın verdiği cezalar dün Tahkim Kurulu tarafından düşürüldü.

    Kurul, yaşananların kavga niteliğinde olduğunu belirterek, "Bu itibarla futbolcuları Ufuk Ceylan'a ve Yalçın Ayhan'a verilen 5 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezasının; eylemlerin kavga niteliğine uyan FDT'nin 45. maddesi uyarınca tayini suretiyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası olarak düzeltilmesine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:10
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