Cezalara tırpan
A Spor muhabirine saldıran Yalçın ve Ufuk’un aldığı 5’er maçlık ceza, kavga niteliğinde olduğu gerekçesiyle Tahkim Kurulu tarafından 3’e indirildi
Kurul, yaşananların kavga niteliğinde olduğunu belirterek, "Bu itibarla Medipol Başakşehir futbolcuları Ufuk Ceylan'a ve Yalçın Ayhan'a verilen 5 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezasının; eylemlerin kavga niteliğine uyan FDT'nin 45. maddesi uyarınca tayini suretiyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası olarak düzeltilmesine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:10
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
eheuheueheuh Derbi Fenerime Hayırlı olsun.. Eheueheuheu
- Tahkim ceza indirdi
Toplam 8
Yorum
vedaku TFF ve kurulları sürekli Başakşehir ve BJK lehine kararlar veriyor. Ne demek bu saldırı değilde kavga, yazıklar olsun.
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
palabıyık in çakır aut Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs) (ÇÜNEYT ÇAKIR). cüneyt BJKyi kazandırmayınca bu maça layık görülmüş. oysa geçen yıl
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