Tahkim ceza indirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, gazetecilere yönelik eylemleri nedeniyle Medipol Başakşehirli futbolcular Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'a verilen beşer maçlık cezayı 3'e indirdi.

Tahkim kurulundan yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), "basın mensuplarına yönelik saldırıları" gerekçesiyle beşer maç ceza verdiği Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan ile ilgili itiraz dosyasının görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'ın basın mensubuna yönelik eylemlerinin, PFDK'nın kabulünün aksine Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesinde düzenlenen "kavga" niteliğinde olduğunun anlaşıldığı ve eylemlerin niteliğinin bu şekilde düzeltildiği kaydedildi.

Bu çerçevede Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'a verilen beşer maç men ve 13'er bin lira para cezasının, üçer maç men ve 13'er bin lira para cezası olarak düzeltilmesine oy birliğiyle karar verildiği aktarıldı.

Öte yandan, Galatasaray'a verilen bir maç seyircisiz oynama cezasına yapılan itirazın da reddedildiği duyuruldu.