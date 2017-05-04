Başakşehir, Antalyaspor'a konuk olacak
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
Antalyaspor ise Medipol Başakşehir'i mağlup ederek, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.
Antalyaspor ile Medipol Başakşehir arasındaki karşılaşma, Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
- Önemli eksikler
Medipol Başakşehir'de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) 5'er maç ceza alan Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Marcio Mossoro ile sakatlığı bulunan Junior Caicara, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Turuncu-lacivertli ekibin, Fenerbahçe ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında burnu kırılan kaptan Mahmut Tekdemir'in de Antalyaspor karşısında kadroda olması beklenmiyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, savunmanın ortasında Joseph Attamah ve Bekir İrtegün'e, orta sahada Samuel Holmen'e, sağ bekte de Uğur Uçar'a görev vermesi bekleniyor.
- 6 futbolcu ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Edin Visca, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Cengiz Ünder ve Samuel Holmen, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Üçer sarı kartı bulunan 6 futbolcu, yarınki maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 31. haftadaki Gençlerbirliği maçında oynayamayacak.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:02
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Ali Orta sahada ohuzhanin drenci sifir buyuk maclari hep kayip eddik bak ajax ne yapdi liyona yasli oyuncu cok takimda
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