 Atletico Madrid’in radarında – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Atletico Madrid’in radarında

    Atletico Madrid’in radarında

    2011 yılında Arda Turan’ı transfer eden İspanyol devi şimdi de Cengiz’i gözüne kestirdi. Ayrıca Dortmund ve Bayern de genç yıldızı takip ediyor.

    Süper Lig'de sezonun en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Cengiz Ünder, Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer gündemine girmeyi başardı. Bu kulüplerin başında da Atletico Madrid geliyor.

    FİYATI NE OLACAK?
    2011 yılında Arda Turan'ı transfer eden İspanyol kulübü şimdi de Cengiz için harekete geçmiş durumda. Atletico Madrid'in teknik patronu Diego Simeone'nin bir süredir genç yıldızı takip ettiği ve sezon sonunda resmi teklif yapılacağı belirtiliyor. Ayrıca kadrosunda Emre Mor'u bulunduran Dortmund ile birlikte B.Münih de Cengiz'i sürekli izliyor. Başakşehir'in genç yıldıza ne kadar fiyat biçeceği de merak ediliyor.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:05
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