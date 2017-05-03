''Cengiz Ünder hediyemiz olsun''
Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyonluk yarışını yeniden başlattıklarını söyledi. Saral, "Son maça kadar savaşacağız. Antalya'da kazanmaktan başka çaremiz yok. Cengiz, Türk Futbolu'na hediyemiz olsun" dedi.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
''Cengiz Ünder hediyemiz olsun'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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