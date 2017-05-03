 ''Cengiz Ünder hediyemiz olsun'' – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    '' hediyemiz olsun''

    ''Cengiz Ünder hediyemiz olsun''
    Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyonluk yarışını yeniden başlattıklarını söyledi. Saral, "Son maça kadar savaşacağız. Antalya'da kazanmaktan başka çaremiz yok. Cengiz, Türk Futbolu'na hediyemiz olsun" dedi.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:56
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