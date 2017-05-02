Mustafa Saral, yaptığı açıklamada, ligin en kritik maçlarından birine çıktıklarını belirterek, "Fenerbahçe diriliş, Beşiktaş ise ayağa kalkış maçımızdı." dedi.

Çaykur Rizespor maçından sonra yaşananlardan dolayı sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini vurgulayan Saral, şöyle konuştu:

"Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve ligde Beşiktaş ile oynayacağımız maçlar bizim için çok önemliydi. Fenerbahçe diriliş, Beşiktaş ise ayağa kalkış maçımızdı. Beşiktaş ligin en iyi kadrolarından birine sahip. Çok iyi futbol oynuyorlar. Onlar karşısında kazanarak yeniden lig yarışında olduğumuzu herkese gösterdik. Oyuncularımız, hocamızın verdiği taktiği çok iyi uyguladı ve sahadan galibiyetle ayrıldık. Takımımız kazanmayı çok istedi ve sonunda karşılığını aldı. Şampiyonluk yarışı yeniden başladı."

Mustafa Saral, Beşiktaş karşısında üst üste buldukları goller hakkında ise, "Evet üst üste golleri bulduk. 18 dakikada 3 gol atmamız, son vuruşlardaki becerimizi de gösterdi. Eğer bir takım günündeyse, değil 18, 5 dakikada da 3 gol bulabilir. Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye 4 dakikada 2 gol attık. Galatasaray'a da ligde 4 gol attık. Bunlar normal şeyler." yorumunda bulundu.

- "Cengiz Ünder Türk futboluna hediyemiz olsun"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı, Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'a da 2 gol atan Cengiz Ünder konusunda çok hassas olduklarını vurguladı.

Mustafa Saral, Cengiz'i Altınordu'dan transfer ederken çok güvendikleri bir oyuncu olduğunu ve onun da ortaya koyduğu performansla bu güveni boşa çıkarmadığını aktardı.

Cengiz'in kendisini her geçen gün daha fazla geliştireceğini aktaran Saral, "Cengiz hakkında uzun uzadıya konuşmak istemiyoruz. Onun çok fazla gündeme gelerek yıpranmasına müsaade etmeyeceğiz. Cengiz, Abdullah Hocamızın da söylediği gibi her geçen gün kendisini geliştirmeye devam edecektir. Cengiz Ünder, Türk futboluna hediyemiz olsun." şeklinde konuştu.

- "Antalya'da kazanmaktan başka çaremiz yok"

Mustafa Saral, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşı karşıya gelecekleri Antalyaspor'un bu sezon ortaya koyduğu performansla gücünü ortaya koyduğunu belirtti.

Antalyaspor'un, Adanaspor'u 5-2 mağlup ederek moral bulduğunu da sözlerine ekleyen Saral, şunları kaydetti:

"Antalyaspor, Avrupa kupalarına katılmak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nı bizim ya da Fenerbahçe'nin alabileceğini düşünürsek, lig beşincisi de UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkını elde edecek. Antalyaspor kendi saha ve seyircisi önünde kazanarak, bu iddiasını son haftalar öncesinde kuvvetlendirmek isteyecektir. Ama bizim de hedeflerimiz var ve Antalya'da kazanmaktan başka çaremiz yok. Kazanmak isteyen iki takımın mücadelesi seyir zevki açısından da yüksek olacaktır. Sonuçta ligin bitmesine yalnızca 5 maç kaldı ve iki takımın da puan kaybına tahammülü yok. Biz takımımıza güveniyoruz. Eksiklerimize rağmen sahadan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyoruz."