 Dünyada bir numara Cengiz Ünder – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Dünyada bir numara

    Dünyada bir numara <a href="/index/cengiz-under?id=226503a7-9161-46f6-bfbe-169b0f2c6087" class="" rel="tag">Cengiz Ünder</a>

    Kupada F.Bahçe’ye, ligde ise Beşiktaş’a iki gol atan Başakşehirli 3.75 milyon euro’luk değeriyle 19 yaş altı oyuncular listesinde dünyada bir numara oldu.

    Başakşehir'de fırtınası yaşanıyor. Kupada F.Bahçe'ye iki gol atan Cengiz Süper Lig'de de Beşiktaş ağlarını iki kez havalandırarak haftaya damga vuran isim oldu. Sezon başında F.Bahçe'nin talip olduğu 19 yaşındaki yıldız formunun zirvesinde.

    HER ALANDA ZİRVEDE
    Beşiktaş maçında Holmen ve Oğuzhan'dan sonra sahada en çok koşan üçüncü isim olan Cengiz transfermarkt listesinde de zirveye çıktı. 3.75 milyon euro'luk değeriyle 19 yaş altı oyuncular listesinde dünyanın en değerli sol kanat oyuncusu durumuna geldi.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:48
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