Dünyada bir numara Cengiz Ünder
Kupada F.Bahçe’ye, ligde ise Beşiktaş’a iki gol atan Başakşehirli Cengiz Ünder 3.75 milyon euro’luk değeriyle 19 yaş altı oyuncular listesinde dünyada bir numara oldu.
Başakşehir'de Cengiz Ünder fırtınası yaşanıyor. Kupada F.Bahçe'ye iki gol atan Cengiz Süper Lig'de de Beşiktaş ağlarını iki kez havalandırarak haftaya damga vuran isim oldu. Sezon başında F.Bahçe'nin talip olduğu 19 yaşındaki yıldız formunun zirvesinde.
HER ALANDA ZİRVEDE
Beşiktaş maçında Holmen ve Oğuzhan'dan sonra sahada en çok koşan üçüncü isim olan Cengiz transfermarkt listesinde de zirveye çıktı. 3.75 milyon euro'luk değeriyle 19 yaş altı oyuncular listesinde dünyanın en değerli sol kanat oyuncusu durumuna geldi.
HER ALANDA ZİRVEDE
Beşiktaş maçında Holmen ve Oğuzhan'dan sonra sahada en çok koşan üçüncü isim olan Cengiz transfermarkt listesinde de zirveye çıktı. 3.75 milyon euro'luk değeriyle 19 yaş altı oyuncular listesinde dünyanın en değerli sol kanat oyuncusu durumuna geldi.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
Dünyada bir numara Cengiz Ünder haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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