 Şenol Güneş’ten 3 değişiklik birden – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    ’ten 3 değişiklik birden

    Şenol Güneş’ten 3 değişiklik birden
    Beşiktaş Teknik Direktörü takipçileri Medipol Başakşehir ile oynadıkları karşılaşmada rotasyona gitti. Deneyimli çalıştırıcı, Adanaspor maçında yedek soyundurduğu Ricardo Quaresma ve Adriano'yu 11'e koydu. Cezası nedeniyle Adana mücadelesinde forma giyemeyen Cenk Tosun da 11'e döndü. Gökhan İnler, Caner Erkin ve Mitrovic 18 kişilik kadroya alınmadı.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:38
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