Şenol Güneş’ten 3 değişiklik birden
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş takipçileri Medipol Başakşehir ile oynadıkları karşılaşmada rotasyona gitti. Deneyimli çalıştırıcı, Adanaspor maçında yedek soyundurduğu Ricardo Quaresma ve Adriano'yu 11'e koydu. Cezası nedeniyle Adana mücadelesinde forma giyemeyen Cenk Tosun da 11'e döndü. Gökhan İnler, Caner Erkin ve Mitrovic 18 kişilik kadroya alınmadı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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