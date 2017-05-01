 Mossoro, Antalya’ya yok – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    , Antalya’ya yok

    Mossoro, Antalya’ya yok
    Başakşehir'de sınırında bulunan Mossoro dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu takımının Antalyaspor deplasmanındaki mücadelede forma giyemeyecek. "Çok önemli bir maç kazandık. Önümüze bakıyoruz" dedi.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:37
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