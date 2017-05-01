Çakır isyanı
Cüneyt Çakır’ın kararları Beşiktaşlıları çıldırttı. İkinci golde kaldırılmayan ofsayt, Atiba’nın sakatlandığı pozisyonda Holmen’e çıkmayan kırmızı ve Tosic’e verilen sarı, yönetimin tepkisini çekti. Çakır’a Taraftar da ateş püskürdü.
Başakşehir karşılaşmasının ardından Beşiktaşlı yöneticilerden hakem Cüneyt Çakır'ın kararları için eleştiri geldi. Siyah-beyazlı idareciler, ev sahibi takımın attığı 2. golde Visca'nın ofsaytta olduğunu dile getirdiler. 45. dakikada da Holmen'in Atiba'yı sakatlamasına rağmen hiçbir kart görmemesine isyan ettiler. Ayrıca Visca'nın Tosic'in müdahalesiyle yere kalmasının ardından Sırp oyuncuya gösterilen sarı kartın da çok ağır olduğu görüşünde birleşildi. Hakem Çakır'a tepkiler bu kadarla da sınırla kalmadı. İşte siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada tecrübeli hakemin kararları için yaptığı yorumlardan bazıları:
'BAŞAKŞEHİRLİ OYUNCU'
-Quaresmanin pozisyonunda avantaj oynatmayip oyunu durdurmak Cüneyt Çakır'ın ne kadar kotu bir hakem olduğunun kanıtı" @alphan_coskuner
-Yenik de olsak fark atıyor da olsak Cüneyt Çakır'dan nefret ediyorum... @travisandtyler
-Bu maç baştan aşağı eyyam kokuyor. Bunun başka izahı yok. Cüneyt Çakır @yoldasmandela
-Başakşehirli futbolcu Cüneyt Çakır bugün formunun zirvesinde @BYurtbas.
'BAŞAKŞEHİRLİ OYUNCU'
-Quaresmanin pozisyonunda avantaj oynatmayip oyunu durdurmak Cüneyt Çakır'ın ne kadar kotu bir hakem olduğunun kanıtı" @alphan_coskuner
-Yenik de olsak fark atıyor da olsak Cüneyt Çakır'dan nefret ediyorum... @travisandtyler
-Bu maç baştan aşağı eyyam kokuyor. Bunun başka izahı yok. Cüneyt Çakır @yoldasmandela
-Başakşehirli futbolcu Cüneyt Çakır bugün formunun zirvesinde @BYurtbas.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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