 ''Birçok kişiyi üzdük'' – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ''Birçok kişiyi üzdük''

    ''Birçok kişiyi üzdük''
    Medipol Başakşehir kaptanı maç sonu şöyle konuştu: "Beşiktaş iyitakım ama sezonun genelinde kendi gücümüzle onlardan daha iyi mücadele ettik. Bugün (dün) kazanarak birçok kişiyi üzdük. Kazanarak birçok kişiyi yıktık ama futbolun içinde bunlar var. Dualarla devam ettiğimiz sürece böyle olacak"

    Emre-Marcelo tartıştı
    Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu oyundan çıkarken Beşiktaşlı Marcelo ile tartışma yaşadı. Siyah-beyazlı taraftarlar da bu sırada Emre'ye tepki gösterdi.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Birçok kişiyi üzdük'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.