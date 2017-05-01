''Birçok kişiyi üzdük''
Medipol Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu maç sonu şöyle konuştu: "Beşiktaş iyitakım ama sezonun genelinde kendi gücümüzle onlardan daha iyi mücadele ettik. Bugün (dün) kazanarak birçok kişiyi üzdük. Kazanarak birçok kişiyi yıktık ama futbolun içinde bunlar var. Dualarla devam ettiğimiz sürece böyle olacak"
Emre-Marcelo tartıştı
Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu oyundan çıkarken Beşiktaşlı Marcelo ile tartışma yaşadı. Siyah-beyazlı taraftarlar da bu sırada Emre'ye tepki gösterdi.
Emre-Marcelo tartıştı
Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu oyundan çıkarken Beşiktaşlı Marcelo ile tartışma yaşadı. Siyah-beyazlı taraftarlar da bu sırada Emre'ye tepki gösterdi.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:43
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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