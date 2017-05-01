Avcı: Keyfini çıkarmak lazım

Ligin en kaliteli takımı ile oynadıklarını ve kazandıklarını belirten Başakşehir'in teknik patronu Abdullah Avcı, "Harika bir sezon geçiriyoruz. Bunu nerede bitireceğiz, hep birlikte göreceğiz" dedi.

Oyundan hiç kopmadıklarını belirten Avcı, şöyle devam etti: 29 haftadır iki kulvarda yarışın içindeyiz. Ligin ilk 5 sırasındaki takımlardan en fazla puan alan ekibiz, düşme hattındaki takımlara puanlar verdik. 17 hafta lider kalmış bir takımız. Nerede bitirirsek bitirelim çok başarılı bir sezon. Bizim için yorucu bir sezon. Yarış devam ediyor, bunun keyfini çıkaracağız. Geçen hafta Rize'de yaşananlar bizi çok üzmüştür.