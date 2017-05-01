Avcı: Keyfini çıkarmak lazım
Ligin en kaliteli takımı ile oynadıklarını ve kazandıklarını belirten Başakşehir'in teknik patronu Abdullah Avcı, "Harika bir sezon geçiriyoruz. Bunu nerede bitireceğiz, hep birlikte göreceğiz" dedi.
Oyundan hiç kopmadıklarını belirten Avcı, şöyle devam etti: 29 haftadır iki kulvarda yarışın içindeyiz. Ligin ilk 5 sırasındaki takımlardan en fazla puan alan ekibiz, düşme hattındaki takımlara puanlar verdik. 17 hafta lider kalmış bir takımız. Nerede bitirirsek bitirelim çok başarılı bir sezon. Bizim için yorucu bir sezon. Yarış devam ediyor, bunun keyfini çıkaracağız. Geçen hafta Rize'de yaşananlar bizi çok üzmüştür.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
Avcı: Keyfini çıkarmak lazım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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