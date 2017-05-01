 Atiba şoku! – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    şoku!

    Atiba şoku!

    Fenerbahçe derbisi öncesi Kartal’da hasar büyük... sakatlanırken, de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü

    Başakşehir karşısında sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'a ağır fatura. Siyahbeyazlıların vazgeçilmez ismi Atiba dün ikili mücadele sonrası sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.

    İlk yarının uzatma dakikalarında yerini Tolgay'a bırakan tecrübeli futbolcu, bugün kontrollerine başlanacak ve Fenerbahçe ile gelecek pazar oynanacak derbiye yetiştirilmeye çalışılacak. Kartal'a diğer bir şok da Tosic'ten geldi.

    Marcelo ile birlikte dün akşam savunmanın göbeğinde görev yapan Sırp oyuncu, karşılaşmanın 39. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası sarı gördü. Sınırda bulunan Tosic, gördüğü sarı kartla derbi öncesi cezalı duruma düştü.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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