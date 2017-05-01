Atiba şoku!
Fenerbahçe derbisi öncesi Kartal’da hasar büyük... Atiba sakatlanırken, Tosic de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü
Başakşehir karşısında sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'a ağır fatura. Siyahbeyazlıların vazgeçilmez ismi Atiba dün ikili mücadele sonrası sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.
İlk yarının uzatma dakikalarında yerini Tolgay'a bırakan tecrübeli futbolcu, bugün kontrollerine başlanacak ve Fenerbahçe ile gelecek pazar oynanacak derbiye yetiştirilmeye çalışılacak. Kartal'a diğer bir şok da Tosic'ten geldi.
Marcelo ile birlikte dün akşam savunmanın göbeğinde görev yapan Sırp oyuncu, karşılaşmanın 39. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası sarı gördü. Sınırda bulunan Tosic, gördüğü sarı kartla derbi öncesi cezalı duruma düştü.
İlk yarının uzatma dakikalarında yerini Tolgay'a bırakan tecrübeli futbolcu, bugün kontrollerine başlanacak ve Fenerbahçe ile gelecek pazar oynanacak derbiye yetiştirilmeye çalışılacak. Kartal'a diğer bir şok da Tosic'ten geldi.
Marcelo ile birlikte dün akşam savunmanın göbeğinde görev yapan Sırp oyuncu, karşılaşmanın 39. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası sarı gördü. Sınırda bulunan Tosic, gördüğü sarı kartla derbi öncesi cezalı duruma düştü.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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