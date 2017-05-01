Abdullah Avcı’dan zorunlu rotasyon
Medipol Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, cezalı ve sakat oyuncularının fazla olması nedeniyle mecburi rotasyon yaptı. Yalçın Ayhan, Epureanu ve Ufuk Ceylan'ın yanı sıra kupa maçında burnu kırılan Mahmut Tekdemir de Beşiktaş'a karşı forma giymedi. Yerlerine Attamah, Bekir İrtegün ve Holmen oynadı. Kaleyi ise cezası biten Volkan Babacan korudu.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
Abdullah Avcı’dan zorunlu rotasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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