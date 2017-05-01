Abdullah Avcı’dan zorunlu rotasyon

Medipol Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, cezalı ve sakat oyuncularının fazla olması nedeniyle mecburi rotasyon yaptı. Yalçın Ayhan, Epureanu ve Ufuk Ceylan'ın yanı sıra kupa maçında burnu kırılan Mahmut Tekdemir de Beşiktaş'a karşı forma giymedi. Yerlerine Attamah, Bekir İrtegün ve Holmen oynadı. Kaleyi ise cezası biten Volkan Babacan korudu.