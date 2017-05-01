 Abdullah Avcı’dan zorunlu rotasyon – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’dan zorunlu rotasyon

    Abdullah Avcı’dan zorunlu rotasyon
    Medipol Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, cezalı ve sakat oyuncularının fazla olması nedeniyle mecburi rotasyon yaptı. Yalçın Ayhan, Epureanu ve Ufuk Ceylan'ın yanı sıra kupa maçında burnu kırılan Mahmut Tekdemir de Beşiktaş'a karşı forma giymedi. Yerlerine Attamah, Bekir İrtegün ve Holmen oynadı. Kaleyi ise cezası biten Volkan Babacan korudu.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Abdullah Avcı’dan zorunlu rotasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.