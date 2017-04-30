Göksel Gümüşdağ: Bunu kaç kulüp yaptı?
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, geçtiğimiz hafta yaşanan olaylardan sonra kenetlendiklerini belirterek, "Aile olarak böyle dönemlerde kenetleniriz. Dostu da düşmanı da görüyoruz. Bizi dışarıdan karıştırmak isteyenlere müsaade etmeyiz” dedi.
"Psikolojik olarak yoğun bir haftamız oldu"
Geçtiğimiz hafta yoğun bir süreç yaşadıklarını söyleyen Gümüşdağ, "Psikolojik olarak yoğun bir haftamız oldu. Bu haftayı alıp hala yarışta var olduğumuzu söylemek istiyorduk. Henüz hiçbir şey bitmiş değil, önümüzde 5 haftamız var. Kalan haftalarda en iyi mücadeleyi gösterip yarıştaki son maça kadar bu yarışta olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
"Acaba bunu kaç kulüp yaptı, kaç başkan yaptı"
Rize'de yaşanan olaylar hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Gümüşdağ, "Biz Başakşehir olarak sevgi, Fair-Play ve dışarıya yansıyan sempati şampiyonluk kadar kıymetli. Böyle olmasaydı kulüp olarak gereğini yapmazdık. Acaba bunu kaç kulüp yaptı, kaç başkan yaptı. Bunu da sormak lazım. Erdemli davrandığımızı düşünüyoruz. O konu geldi geçti" ifadelerini kullandı.
Göksel Gümüşdağ ayrıca Beşiktaş geçmiş olsun dileyerek, diğer maçlar için başarılar diledi.
"Bizi dışarıdan karıştırmak isteyenlere müsaade etmeyiz"
Aile olarak böyle dönemlerde kenetlendiklerini dile getiren Gümüşdağ, "Aile olarak böyle dönemlerde kenetleniriz. Dostu da düşmanı da görüyoruz. Kenetlendik, bu her takımın başına gelecek bir şey. Gazetecilerle aynı ailenin paydaşlarıyız. Kenetlenip birbirimize sarılıp yolumuza devam edeceğiz. Bizi dışarıdan karıştırmak isteyenlere müsaade etmeyiz" şeklinde konuştu.
"Beşiktaş'ın ligin en iyi top oynayan iki takımından biri"
Beşiktaş'ın ligin en iyi top oynayan iki takımından biri olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, "Diğeri de Beşiktaş. Beşiktaş ile bizim farklı bir bağımız vardır. Beşiktaş ile Başakşehir'in kardeşlik, takımdaşlık duygusu var. Beşiktaş'ı kardeş takım olarak görüyoruz. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:48
- Eysseric’e kanca
Toplam 1
Yorum
Fb'li Çok iyi oyuncu alınması iyi olur bonservissiz, ayrıca kaleye Costil, sol beke Clichy, Veloso, Noboa, John Swift, Honda, Titi, Andre Castro
- Kocaman karmaşa
Toplam 13
Yorum
FB Aykut FB yi şampiyon yapması için takımda ALEX olması lazım. ALEX yok Aykut kendinden uzun santrafor almaz ve defans oynatır FB ye yazık olu
- 90+2'de 'Moussa Şov'
Toplam 10
Yorum
fb aleyhine hata varsa lehine daha çoktur geçen yıl aliyle fb hep kaybetti bu sene hep hazandı. çünkü hakemliği öğrendi. Kweuke yere düşüyor niye bakıyon ki sen aliden iyi mi bilecen
Göksel Gümüşdağ: Bunu kaç kulüp yaptı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.