Çakır isyanı
Cüneyt Çakır’ın kararları Beşiktaşlıları çıldırttı. İkinci golde kaldırılmayan ofsayt, Atiba’nın sakatlandığı pozisyonda Holmen’e çıkmayan kırmızı ve Tosic’e verilen sarı, yönetimin tepkisini çekti. Çakır’a Taraftar da ateş püskürdü
'BAŞAKŞEHİRLİ OYUNCU'
* Quaresmanin pozisyonunda avantaj oynatmayip oyunu durdurmak Cüneyt Çakır'ın ne kadar kotu bir hakem olduğunun kanıtı" @alphan_coskuner, * Yenik de olsak fark atıyor da olsak Cüneyt Çakır'dan nefret ediyorum... @travisandtyler, * Bu maç baştan aşağı eyyam kokuyor. Bunun başka izahı yok. Cüneyt Çakır @yoldasmandela, * Başakşehirli futbolcu Cüneyt Çakır bugün formunun zirvesinde @BYurtbas.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:35
- Eysseric’e kanca
Toplam 1
Yorum
Fb'li Çok iyi oyuncu alınması iyi olur bonservissiz, ayrıca kaleye Costil, sol beke Clichy, Veloso, Noboa, John Swift, Honda, Titi, Andre Castro
- Kocaman karmaşa
Toplam 13
Yorum
FB Aykut FB yi şampiyon yapması için takımda ALEX olması lazım. ALEX yok Aykut kendinden uzun santrafor almaz ve defans oynatır FB ye yazık olu
- 90+2'de 'Moussa Şov'
Toplam 10
Yorum
fb aleyhine hata varsa lehine daha çoktur geçen yıl aliyle fb hep kaybetti bu sene hep hazandı. çünkü hakemliği öğrendi. Kweuke yere düşüyor niye bakıyon ki sen aliden iyi mi bilecen
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