M. Başakşehir, tarihi başarının eşiğinde
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 30 Nisan Pazar günü lider Beşiktaş'ı yenmesi durumunda tarihi bir başarı elde edecek.
Bu sezon Galatasaray ve Bursaspor'u ikişer, Trabzonspor ile Fenerbahçe'yi birer kez yenen Medipol Başakşehir, Beşiktaş'la sezonun ilk devresinde oynadığı maçta sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.
- Tek takım Kasımpaşa
Süper Lig tarihinde bugüne dek aynı sezonda şampiyon takımları yenme başarısını sadece Kasımpaşa gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'de 2012-2013 sezonunda 6. haftada Fenerbahçe'yi 2-0, 10. haftada Bursaspor ve 18. haftada Galatasaray'ı aynı sonuçla 2-1 yenen İstanbul temsilcisi, 24. haftada Trabzonspor'u 2-0, 26. haftada da Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.
Medipol Başakşehir, konuk edeceği siyah-beyazlıları mağlup ederse, Kasımpaşa'nın unvanına ortak olacak.
- "Dört büyükler"i aynı sezonda yenen 5. takım olma hedefi
Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı yenmesi durumunda başka bir başarı daha elde edecek.
Lig tarihinde bugüne kadar "Dört büyükler" diye adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u aynı sezonda yenmeyi başaran sadece 4 takım oldu.
Turuncu-lacivertliler, şampiyonluk yarışı verdiği rakibini eli boş göndermesi durumunda, 1987-1988'de Malatyaspor, 2001-2002'de MKE Ankaragücü, 2006-2007'de Bursaspor ve 2012-2013'te Kasımpaşa'nın "Dört büyükler"i aynı sezonda mağlup etme başarısını da tekrarlayacak.
- 10 maçta tek yenilgi
Medipol Başakşehir, bu sezon 5 şampiyon takım karşısında, ligde ve kupada oynadığı 10 maçın sadece birini kaybetti.
Turuncu-lacivertliler, söz konusu 10 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Medipol Başakşehir, ligde ve kupada Galatasaray'ı 3 maçta da yenmeyi başardı. İstanbul temsilcisi, bu sezon Süper Lig'de Bursaspor'u iki, Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi de bir kez mağlup etti. Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Süper Lig'de de Beşiktaş'la berabere kaldı.
Turuncu-lacivertliler, bu sezon 5 takıma karşı tek yenilgisini ise Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe karşısında deplasmanda 1-0'lık skorla yaşadı.
Medipol Başakşehir, sezonun geri kalanında ligde Beşiktaş ve Trabzonspor'la, kupada ise Fenerbahçe'yle birer kez daha mücadele edecek.
- Maçlar
Medipol Başakşehir'in, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış 5 takımla bu sezon oynadığı maçlar şöyle:
Lig:
1. Hafta: Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-0
2. Hafta: Bursaspor-Medipol Başakşehir: 0-2
10. Hafta: Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-2
12. Hafta: Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1
15. Hafta: Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 1-0
18. Hafta: Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0
19. Hafta: Medipol Başakşehir-Bursaspor: 1-0
27. Hafta: Medipol Başakşehir-Galatasaray: 4-0
Kupa:
Son 16 turu: Medipol Başakşehir-Galatasaray: 2-1
Yarı final ilk maçı: Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-2
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:46
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
M. Başakşehir, tarihi başarının eşiğinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.