 Son 4 maçta 8 gol yedi – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Son 4 maçta 8 gol yedi

    Son 4 maçta 8 gol yedi
    Son yıllarda genellikle savunması ile ön plana çıkan M.Başakşehir bu sezon özellikle 2. yarıda kalesini gole kapatmayı başaramadı. İstanbul ekibi son dört lig maçında kalesinde sekiz gol görürken sezon genelinde 28 maç sonunda 25 gol yedi. Son dört haftada yaşadığı puan kayıplarıyla da dikkat çekti.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:10
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