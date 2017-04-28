M. Başakşehir, tarihi başarının eşiğinde

Şampiyonluk yolunda önemli bir sınava çıkacak turuncu-lacivertliler, rakibini yenmesi durumunda Süper Lig'de mutlu sona ulaşan 5 takımı da aynı sezonda mağlup eden tarihteki 2. takım olacak.

Bu sezon Galatasaray ve Bursaspor'u ikişer, Trabzonspor ile Fenerbahçe'yi birer kez yenen Medipol Başakşehir, Beşiktaş'la sezonun ilk devresinde oynadığı maçta sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

- Tek takım Kasımpaşa

Süper Lig tarihinde bugüne dek aynı sezonda şampiyon takımları yenme başarısını sadece Kasımpaşa gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'de 2012-2013 sezonunda 6. haftada Fenerbahçe'yi 2-0, 10. haftada Bursaspor ve 18. haftada Galatasaray'ı aynı sonuçla 2-1 yenen İstanbul temsilcisi, 24. haftada Trabzonspor'u 2-0, 26. haftada da Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Medipol Başakşehir, konuk edeceği siyah-beyazlıları mağlup ederse, Kasımpaşa'nın unvanına ortak olacak.

- "Dört büyükler"i aynı sezonda yenen 5. takım olma hedefi

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı yenmesi durumunda başka bir başarı daha elde edecek.

Lig tarihinde bugüne kadar "Dört büyükler" diye adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u aynı sezonda yenmeyi başaran sadece 4 takım oldu.

Turuncu-lacivertliler, şampiyonluk yarışı verdiği rakibini eli boş göndermesi durumunda, 1987-1988'de Malatyaspor, 2001-2002'de MKE Ankaragücü, 2006-2007'de Bursaspor ve 2012-2013'te Kasımpaşa'nın "Dört büyükler"i aynı sezonda mağlup etme başarısını da tekrarlayacak.

- 10 maçta tek yenilgi

Medipol Başakşehir, bu sezon 5 şampiyon takım karşısında, ligde ve kupada oynadığı 10 maçın sadece birini kaybetti.

Turuncu-lacivertliler, söz konusu 10 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Medipol Başakşehir, ligde ve kupada Galatasaray'ı 3 maçta da yenmeyi başardı. İstanbul temsilcisi, bu sezon Süper Lig'de Bursaspor'u iki, Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi de bir kez mağlup etti. Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Süper Lig'de de Beşiktaş'la berabere kaldı.

Turuncu-lacivertliler, bu sezon 5 takıma karşı tek yenilgisini ise Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe karşısında deplasmanda 1-0'lık skorla yaşadı.

Medipol Başakşehir, sezonun geri kalanında ligde Beşiktaş ve Trabzonspor'la, kupada ise Fenerbahçe'yle birer kez daha mücadele edecek.

- Maçlar

Medipol Başakşehir'in, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış 5 takımla bu sezon oynadığı maçlar şöyle:

Lig:

1. Hafta: Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-0

2. Hafta: Bursaspor-Medipol Başakşehir: 0-2

10. Hafta: Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-2

12. Hafta: Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1

15. Hafta: Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 1-0

18. Hafta: Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

19. Hafta: Medipol Başakşehir-Bursaspor: 1-0

27. Hafta: Medipol Başakşehir-Galatasaray: 4-0

Kupa:

Son 16 turu: Medipol Başakşehir-Galatasaray: 2-1

Yarı final ilk maçı: Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-2