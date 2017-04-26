'Turkuvaz Medya erdem gösterdi'
Kaptan Emre, Yalçın, Volkan ve Ufuk’un hazır bulunduğu ziyarette Gümüşdağ, “Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Serhat Albayrak ile de görüştüm, özellikle ‘geçmiş olsun’ ziyareti yapmak istedim. Kalp kırgınlığını burada bitirmek istiyoruz” dedi.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral ile olaya karışan futbolculardan kaptan Emre Belözoğlu, Yalçın Ayhan, Volkan Babacan ve Ufuk Ceylan, A Spor'un İstanbul'daki merkezini ziyaret etti. Saldırıya maruz kalan Selman Kutlu ve Ahmet Çağlar Yıldırım'ın da hazır bulunduğu ziyaret, A Haber ve A Spor Genel Müdürü Abdülhaluk Çimen'in makamında gerçekleşti.
Gümüşdağ, yaşanan olaylardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Başakşehir'i bu tür olayların içinde olalım diye kurmadık. Başakşehir, tüm futbol dünyasına doğru model olmak isteyen bir kulüptür. Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Serhat Albayrak ile de görüştüm, özellikle 'geçmiş olsun' ziyareti yapmak istedim" dedi.
HEP BERABER HELLALEŞTİK
Yaşanan olayların kabul edilebilir bir tarafı olmadığının altını çizen Başakşehir Başkanı, "Bizim önceliğimiz insan. İnsanın olduğu yerde sevgi ve merhametin olması şart. Maçtan sonra Emre ile bir kardeşimiz resim çektirmek istedi. Emre inince orada bir şahıs, kaptanımıza çok ağır hakaretlerde bulunuyor. O da orada sinirleniyor, arkadaşları da olayın hassasiyetiyle Selman ve kameraman kardeşimizle nahoş bir durum yaşıyorlar. Kalp kırgınlığını burada bitirmek istiyoruz. Başakşehir'in başkanı olarak bundan büyük üzüntü duyduğumuzu, bu durumdan rahatsız olduğumuzu söylemek istiyoruz. Kardeşlerimizle kahvaltı yaptık, Selman kardeşim de üzüntülü. Hep beraber bir helalleşme oldu. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz" diye konuştu.
'TURKUVAZ MEDYA ERDEM GÖSTERDİ'
Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu, Turkuvaz Medya Grubu'na kendilerini ağırladıkları için teşekkür etti. Belözoğlu, "Bizi burada ağırlayarak, bir erdem gösterdiler. Bu yaptığımızın da birçok kulübün futbolcularının yapmayacağı şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu ahlaklı sporcu ve yöneticilere yakışan bir davranıştır. Ciddi bir küfür vardı. Tabii ki sizler de bu işten ekmek parasını kazanıyorsunuz ama orada takımımızın gösterdiği bir birliktelikti. Böyle olmasını istemezdik.
Bu takımın kaptanı olarak, Turkuvaz Medya Grubu'ndan Ahmet ve Selman Bey'den özür diliyorum. Tüm arkadaşlarımın karakterlerine kefil olarak, dürüst bir insan olduklarını iyi biliyorum. Türkiye'ye örnek olacak bu ortamı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
'KAMERA ÖNÜNDE SAKİN KALALIM'
A SPOR muhabiri Selman Kutlu, özür ziyareti için teşekkür etti. Türk futbolu adına üzüldüklerini vurgulayan Kutlu, "Kurumun bana verdiği destek, sonra sizin aramanız, üzüntünüzü dile getirmeniz, özür dilemeniz, arkasından evim olduğunu düşündüğünüz, sonuçta burası benim evim, yuvam; buraya gelip özür mahiyetinde daha iyi bir ortamı yarattığınız için de ben size teşekkür ediyorum. Biz kameranın arkasındayız ama arkadaşlar daha kamera önünde. Onlar da daha sakin olmaya çalışırlar inşallah ellerinden geldiği kadar sonuçta insanız duygular var" diye konuştu.
BUZLARI ERİTTİLER
Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu'yla olayın taraflarından A Spor kameramanı Ahmet Çağlar Yıldırım şakalaştılar. İkili samimi ortamdaki buluşmada buzları eritti.
BABACAN'DAN BARIŞ MESAJI
Milli kaleci Volkan Babacan da yaşanan olaylar için A Spor ailesi ve muhabirimiz Selman Kutlu'dan özür diledi. Babacan, sağlanan barış ortamı için mutlu olduğunu aktarırken, böyle nahoş, istenmeyen olayların yaşanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.
UFUK VE YALÇIN'A 5, VOLKAN'A 1 MAÇ CEZA
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ç.Rize-M.Başakşehir maçı sonrası stat dışında A Spor muhabiri Selman Kutlu'ya saldıran Başakşehirli futbolculara ağır cezalar verdi. Kaleci Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'a basın mensubuna yönelik saldırıdan 5'er maç ve 13 bin TL para cezası veren PFDK, diğer kaleci Volkan Babacan'a basın mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketten 1 maç ve 13 bin TL ceza kesti.
PFDK, Kaptan Emre Belözoğlu'na ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 50 bin TL para cezası vermeyi uygun gördü. Yaptıkları saldırı nedeniyle Başakşehir'in kadro dışı bıraktığı Ufuk ve Yalçın affedilmeleri halinde ilgin son 3 haftasında forma giyebilecek. Kaleci Volkan ise bugün kupadaki F.Bahçe maçıyla cezasını tamamlayacak ve ligde pazar günkü lider Beşiktaş'la kritik maçta oynayabilecek.
RİZE'DE NE OLMUŞTU?
Ç.Rizespor-M. Başakşehir maçından sonra, bir taraftarla diyaloğa giren Emre Belözoğlu'nu çeken A Spor muhabirleri Selman Kutlu ve Ahmet Çağlar Yıldırım'a Başakşehirli futbolcular saldırmışlardı. Saldırıyı gerçekleştirip, futbol dünyasından büyük tepki çeken oyunculardan Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan, Başakşehir yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmış, ikiliye ilaveten Volkan Babacan ve Emre Belözoğlu da PFDK'ye sevk edilmişti. Yaşanan çirkin olaylar sonrası Başakşehir Kulübü, resmi internet sitesinden bir özür mesajı yayınlamıştı.
Gümüşdağ, yaşanan olaylardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Başakşehir'i bu tür olayların içinde olalım diye kurmadık. Başakşehir, tüm futbol dünyasına doğru model olmak isteyen bir kulüptür. Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Serhat Albayrak ile de görüştüm, özellikle 'geçmiş olsun' ziyareti yapmak istedim" dedi.
HEP BERABER HELLALEŞTİK
Yaşanan olayların kabul edilebilir bir tarafı olmadığının altını çizen Başakşehir Başkanı, "Bizim önceliğimiz insan. İnsanın olduğu yerde sevgi ve merhametin olması şart. Maçtan sonra Emre ile bir kardeşimiz resim çektirmek istedi. Emre inince orada bir şahıs, kaptanımıza çok ağır hakaretlerde bulunuyor. O da orada sinirleniyor, arkadaşları da olayın hassasiyetiyle Selman ve kameraman kardeşimizle nahoş bir durum yaşıyorlar. Kalp kırgınlığını burada bitirmek istiyoruz. Başakşehir'in başkanı olarak bundan büyük üzüntü duyduğumuzu, bu durumdan rahatsız olduğumuzu söylemek istiyoruz. Kardeşlerimizle kahvaltı yaptık, Selman kardeşim de üzüntülü. Hep beraber bir helalleşme oldu. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz" diye konuştu.
'TURKUVAZ MEDYA ERDEM GÖSTERDİ'
Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu, Turkuvaz Medya Grubu'na kendilerini ağırladıkları için teşekkür etti. Belözoğlu, "Bizi burada ağırlayarak, bir erdem gösterdiler. Bu yaptığımızın da birçok kulübün futbolcularının yapmayacağı şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu ahlaklı sporcu ve yöneticilere yakışan bir davranıştır. Ciddi bir küfür vardı. Tabii ki sizler de bu işten ekmek parasını kazanıyorsunuz ama orada takımımızın gösterdiği bir birliktelikti. Böyle olmasını istemezdik.
Bu takımın kaptanı olarak, Turkuvaz Medya Grubu'ndan Ahmet ve Selman Bey'den özür diliyorum. Tüm arkadaşlarımın karakterlerine kefil olarak, dürüst bir insan olduklarını iyi biliyorum. Türkiye'ye örnek olacak bu ortamı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
'KAMERA ÖNÜNDE SAKİN KALALIM'
A SPOR muhabiri Selman Kutlu, özür ziyareti için teşekkür etti. Türk futbolu adına üzüldüklerini vurgulayan Kutlu, "Kurumun bana verdiği destek, sonra sizin aramanız, üzüntünüzü dile getirmeniz, özür dilemeniz, arkasından evim olduğunu düşündüğünüz, sonuçta burası benim evim, yuvam; buraya gelip özür mahiyetinde daha iyi bir ortamı yarattığınız için de ben size teşekkür ediyorum. Biz kameranın arkasındayız ama arkadaşlar daha kamera önünde. Onlar da daha sakin olmaya çalışırlar inşallah ellerinden geldiği kadar sonuçta insanız duygular var" diye konuştu.
BUZLARI ERİTTİLER
Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu'yla olayın taraflarından A Spor kameramanı Ahmet Çağlar Yıldırım şakalaştılar. İkili samimi ortamdaki buluşmada buzları eritti.
BABACAN'DAN BARIŞ MESAJI
Milli kaleci Volkan Babacan da yaşanan olaylar için A Spor ailesi ve muhabirimiz Selman Kutlu'dan özür diledi. Babacan, sağlanan barış ortamı için mutlu olduğunu aktarırken, böyle nahoş, istenmeyen olayların yaşanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.
UFUK VE YALÇIN'A 5, VOLKAN'A 1 MAÇ CEZA
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ç.Rize-M.Başakşehir maçı sonrası stat dışında A Spor muhabiri Selman Kutlu'ya saldıran Başakşehirli futbolculara ağır cezalar verdi. Kaleci Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'a basın mensubuna yönelik saldırıdan 5'er maç ve 13 bin TL para cezası veren PFDK, diğer kaleci Volkan Babacan'a basın mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketten 1 maç ve 13 bin TL ceza kesti.
PFDK, Kaptan Emre Belözoğlu'na ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 50 bin TL para cezası vermeyi uygun gördü. Yaptıkları saldırı nedeniyle Başakşehir'in kadro dışı bıraktığı Ufuk ve Yalçın affedilmeleri halinde ilgin son 3 haftasında forma giyebilecek. Kaleci Volkan ise bugün kupadaki F.Bahçe maçıyla cezasını tamamlayacak ve ligde pazar günkü lider Beşiktaş'la kritik maçta oynayabilecek.
RİZE'DE NE OLMUŞTU?
Ç.Rizespor-M. Başakşehir maçından sonra, bir taraftarla diyaloğa giren Emre Belözoğlu'nu çeken A Spor muhabirleri Selman Kutlu ve Ahmet Çağlar Yıldırım'a Başakşehirli futbolcular saldırmışlardı. Saldırıyı gerçekleştirip, futbol dünyasından büyük tepki çeken oyunculardan Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan, Başakşehir yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmış, ikiliye ilaveten Volkan Babacan ve Emre Belözoğlu da PFDK'ye sevk edilmişti. Yaşanan çirkin olaylar sonrası Başakşehir Kulübü, resmi internet sitesinden bir özür mesajı yayınlamıştı.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:43
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
Yorum
4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
Yorum
black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
Toplam 2
Yorum
GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
'Turkuvaz Medya erdem gösterdi' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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