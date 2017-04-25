Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Başakşehir'in sadece 2 oyuncuyu kadro dışı bırakmasının yetersiz olduğunu söyledi. Emre Belözoğlu ile Volkan Babacan'ın takımla yollarının ayrılması gerektiğini belirten Dilmen, "Rize'de gazeteci arkadaşımız mağdur edildi, sahip çıkmamız lazım, tamam. Ama niye sadece Yalçın'la Ufuk orada kurban edildi? Volkan Babacan'ı niye kadro dışı bırakmıyorsunuz? Mahmut'u niye kadro dışı bırakmıyorsunuz? Yalçın 30 küsür yaşında bir adam 20 yıldır oynamış, adam bir hata yapmış, cezası neyse federasyon verecek. Başakşehir ailevi duyguları çok iyi bir kulüpse o zaman hepsini kadro dışı bıraksın. Adaletsizlik yapmasınlar. Hadi Volkan Babacan'ı, Emre Belözoğlu'nu takımdan göndersenize! Gücünüz Yalçın'a ve oynamayan Ufuk'a yetiyor. TFF görüntülere rağmen Mahmut'u niye atlamış? Çünkü Başakşehir'de haftaya oynayacak stoper yok." diye konuştu.