Medipol Başakşehir avantaj peşinde
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.
Karşılaşmanın rövanşı 17 Mayıs'ta Kadıköy'de yapılacak.
- Medipol Başakşehir'de önemli eksikler
Turuncu-lacivertli takımın Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın ardından gazetecilerin darp edildiği olaya karışan Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Ufuk Ceylan ve Emre Belözoğlu, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği için bu maçta forma giyemeyecek.
Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Bekir İrtegün ve Egemen Korkmaz'ın da forma giymesi beklenmiyor.
- Kale Faruk Çakır'a emanet
Turuncu-lacivertli takımın kalecileri Volkan Babacan ve Ufuk Ceylan'ın forma giyemeyecek olması sebebiyle, Fenerbahçe karşısında takımın 3. kalecisi Faruk Çakır görev yapacak.
Bu sezon Süper Lig'de hiç forma giymeyen Faruk, Türkiye Kupası'nda Yeni Amasyaspor ve Sivasspor karşılaşmalarında oynamıştı.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 10:29
- Formadaki bayrak da gitti
Toplam 2
Yorum
sabri 2011 deki kumpasi tekrarlarsiniz,olur biter.Yine belesten sampiyon olur,yildiz takar,sam.lige gidersiniz.Sportif basariya ne gerek var.masab
- Asistan Tolgay
Toplam 2
Yorum
garagartal tolgay arslanı kımseye satmamamız lazım.atıba cok yaslandı.seneye banko oynayacak.besıktaslılar tolgay arslana sahıp cıkalım o bıze lazımmmm
- Yerel basında coşku
Toplam 6
Yorum
baksoy AYTAÇ KARA hakkında yazılanları katılıyorum , lütfen bu adamı bu takımdan gönderin artık ne cevherler gönderildi ama o katkı ile takımda kal
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