İşte Başakşehirli futbolcuların cezaları
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehirli futbolculardan Yalçın Ayhan ile Ufuk Ceylan'a beşer, Volkan Babacan'a bir maç men cezası verdi.
Ayrıntılar geliyor...
Ayrıntılar geliyor...
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 16:29
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe ile Başakşehir 20. randevuda
Toplam 1
Yorum
Batuhan Küçükbursa Bu maç kesinlikle Fenerbahçenin bence Medipol Başakşehir eski gücünde değil.
- Bruma imzadan kaçıyor
Toplam 12
Yorum
rasheed 14 milyon verene göbek atarak verilsin, koyu gsliyim ama bruma resmen şişirilmiş bir balon.futbolu az çokbilen adamı izleyince anlıyor zaten
- Taşlar yerinden oynadı
Toplam 35
Yorum
Kayserili Sira birgün sizede gelecek renksizler
İşte Başakşehirli futbolcuların cezaları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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