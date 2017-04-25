 İşte Başakşehirli futbolcuların cezaları – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    İşte Başakşehirli futbolcuların cezaları

    İşte Başakşehirli futbolcuların cezaları
    Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehirli futbolculardan Yalçın Ayhan ile Ufuk Ceylan'a beşer, Volkan Babacan'a bir maç men cezası verdi.

    Ayrıntılar geliyor...
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:29
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