 Epureanu çok üzgün – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Epureanu çok üzgün

    Epureanu çok üzgün
    'in başarılı savunmacısı Alexandru Epureanu, Rize maçında gördüğü sarı kart sonrası Beşiktaş maçında cezalı duruma düşünce büyük üzüntü yaşadı. Epureanu, "Bu maçta oynamayı çok istiyordum" dedi.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:25
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