''Bu filmin adı insanlarla alay etmek!''
FOTOMAÇ'ın usta yazar Rıdvan Dilmen, NTV Spor'a telefonla bağlanarak, PFDK'nın Medipol Başakşehirli futbolculara verdiği cezaları değerlendirdi. Yaşananları bir film senaryosuna benzeten Dilmen, sorumluların istifa etmesi gerektiğini söyledi.
İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:
Dünyanın futbolundan uzaklaşıyoruz. Dünyanın sinema ve tiyatro sektöründen konuşalım biraz. Çünkü; Türkiye'de 3-4 gündür bir sinema, tiyatro vizyonda. Kısa sürdü ama. Tahminim oldu ama biraz yanıldım. İşi Tahkim Kurulu halleder sanıyordum. Ama bunlar kestirmeden, fazla uzatmadan disiplinden halletti işi. İnsanların akıllarıyla alay edildi. Filmde bir eksik nokta kaldı. Kadro dışı kalan iki oyuncu önümüzdeki sene kulüpte kalacak mı? Ki öyle gözüküyor. Filmin sonu burada bitiyor.
Bu film değil oscar almayı, bu film dünyada gördüğüm en kötü filmdi senaryosu itibariyle. Bu kararı veren insanların, yöneticilerin derhal ve derhal yarını beklemeden istifa etmesi lazım. Çünkü böyle bir film olmaz. Filmin adı da insanlarla alay etmek!
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 19:43
- İşte Başakşehirli futbolcuların cezaları
Toplam 32
Yorum
guney rezalet
- ''Burak ile görüşüyoruz''
Toplam 11
Yorum
GAKKOS GÖKHAN TORE PEKTEMEK VE GÖKHAN İNLER BU UCUNU BJK DEN ALMALI TS OLCAYDA VAR ESKI ORTAMI KURARLAR ORADA VE ILK 2 YOLUNDA BUYUK ADIM OLUR
- Yeni yıldız Yazıcı
Toplam 8
Yorum
erol böyle bir cevher tesadüflerle ortaya çıkıyorsa biryerde sorun var demek.mesela abdül kadir ömür.
''Bu filmin adı insanlarla alay etmek!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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