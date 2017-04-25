''Bu filmin adı insanlarla alay etmek!''

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

Dünyanın futbolundan uzaklaşıyoruz. Dünyanın sinema ve tiyatro sektöründen konuşalım biraz. Çünkü; Türkiye'de 3-4 gündür bir sinema, tiyatro vizyonda. Kısa sürdü ama. Tahminim oldu ama biraz yanıldım. İşi Tahkim Kurulu halleder sanıyordum. Ama bunlar kestirmeden, fazla uzatmadan disiplinden halletti işi. İnsanların akıllarıyla alay edildi. Filmde bir eksik nokta kaldı. Kadro dışı kalan iki oyuncu önümüzdeki sene kulüpte kalacak mı? Ki öyle gözüküyor. Filmin sonu burada bitiyor.



Bu film değil oscar almayı, bu film dünyada gördüğüm en kötü filmdi senaryosu itibariyle. Bu kararı veren insanların, yöneticilerin derhal ve derhal yarını beklemeden istifa etmesi lazım. Çünkü böyle bir film olmaz. Filmin adı da insanlarla alay etmek!