 ''Bu filmin adı insanlarla alay etmek!'' – Fotomaç – 25 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Nisan 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ''Bu filmin adı insanlarla alay etmek!''

    ''Bu filmin adı insanlarla alay etmek!''

    FOTOMAÇ'ın usta yazar Rıdvan Dilmen, NTV Spor'a telefonla bağlanarak, PFDK'nın Medipol Başakşehirli futbolculara verdiği cezaları değerlendirdi. Yaşananları bir film senaryosuna benzeten Dilmen, sorumluların istifa etmesi gerektiğini söyledi.

    İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:
    Dünyanın futbolundan uzaklaşıyoruz. Dünyanın sinema ve tiyatro sektöründen konuşalım biraz. Çünkü; Türkiye'de 3-4 gündür bir sinema, tiyatro vizyonda. Kısa sürdü ama. Tahminim oldu ama biraz yanıldım. İşi Tahkim Kurulu halleder sanıyordum. Ama bunlar kestirmeden, fazla uzatmadan disiplinden halletti işi. İnsanların akıllarıyla alay edildi. Filmde bir eksik nokta kaldı. Kadro dışı kalan iki oyuncu önümüzdeki sene kulüpte kalacak mı? Ki öyle gözüküyor. Filmin sonu burada bitiyor.

    Bu film değil oscar almayı, bu film dünyada gördüğüm en kötü filmdi senaryosu itibariyle. Bu kararı veren insanların, yöneticilerin derhal ve derhal yarını beklemeden istifa etmesi lazım. Çünkü böyle bir film olmaz. Filmin adı da insanlarla alay etmek!

    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:43
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Bu filmin adı insanlarla alay etmek!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.