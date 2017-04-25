Başakşehirli futbolcular özür diledi

Çaykur Rizespor maçı sonrası A Spor muhabiri ve kameramanının darp edilmesi olayına karışan futbolcular ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kanala özür ziyaretinde bulundu.

Medipol Başakşehir'in, Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçı sonrasında gazetecilerin darp edilmesi nedeniyle, turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ ve olaya karışan futbolcular, A Spor'u ziyaret ederek özür diledi.



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral ile futbolculardan kaptan Emre Belözoğlu, Yalçın Ayhan, Volkan Babacan ve Ufuk Ceylan, A Spor'un İstanbul'da bulunan merkezini ziyaret etti.



Göksel Gümüşdağ, yaşanan olaylardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Başakşehir'i bu tür olayların içinde olalım diye kurmadık. Başakşehir, tüm futbol dünyasına doğru model olmak isteyen bir kulüptür. Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Serhat Albayrak ile de görüştüm, özellikle 'geçmiş olsun' ziyareti yapmak istedim." dedi.



Çaykur Rizespor maçından sonra yaşanan olayların kabul edilebilir bir tarafı olmadığının altını çizen Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"Bizim önceliğimiz insan. İnsanın olduğu yerde sevgi ve merhametin olması şart. Maçtan sonra Emre Belözoğlu ile bir kardeşimiz resim çektirmek istedi, Emre inince orada bir şahıs, kaptanımıza çok ağır hakaretlerde bulunuyor. O da orada sinirleniyor, arkadaşları da olayın hassasiyetiyle A Spor muhabiri Selman ve kameraman kardeşimizle nahoş bir durum yaşıyorlar. Kalp kırgınlığını burada bitirmek istiyoruz. Başakşehir'in başkanı olarak bundan büyük üzüntü duyduğumuzu, bu durumdan rahatsız olduğumuzu söylemek istiyoruz. Kardeşlerimizle kahvaltı yaptık, Selman kardeşim de üzüntülü. Hep beraber bir helalleşme oldu. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz."



Emre Belözoğlu: "Olayın bu noktalara gelmesini istemezdik"

Medipol Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu, Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ederek, "Bizi burada ağırlayarak, bir erdem gösterdiler. Başkanımızın söylediği gibi Başakşehir futbol takımının bir misyonu var, Türkiye'de daha önce başarılmamış birçok şeyi başarmak istiyoruz. Bu yaptığımızın da birçok kulübün futbolcularının yapmayacağı şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu ahlaklı sporcu ve yöneticilere yakışan bir davranıştır" şeklinde konuştu.



Başlangıcında kendisinin olmasının olayın büyümesine sebep olduğunu vurgulayan Emre, "Orada çok ciddi bir küfür vardı. Tabii ki sizler de bu işten ekmek parasını kazanıyorsunuz ama orada takımımızın gösterdiği tamamen bir birliktelikti. Olayın bu noktalara gelmesini istemezdik. Bu takımın kaptanı olarak, Turkuvaz Medya Grubu'ndan Ahmet ve Selman Bey'den özür diliyorum. Tüm arkadaşlarımın karakterlerine kefil olarak, dürüst bir insan olduklarını iyi biliyorum. Türkiye'ye örnek olacak bu ortamı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.



Volkan Babacan: "Umarım bir daha böyle olaylar yaşanmaz"

Kaleci Volkan Babacan da yaşanan olaylar için özür dilerken, sağlanan barış ortamı için mutlu olduğunu ifade etti.



Muhabir Selman Kutlu ise hoş görüntüler olmadığını ve istenmeyen olaylar yaşandığını söyleyerek, "Umarım bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Herkes de umarım bundan ders alır. Burada ne olursa olsun kamera önünde olan futbolcular da daha sakin olmaya çalışır" dedi.