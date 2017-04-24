Soruşturma başladı
Medipol Başakşehirli oyuncuların, A Spor muhabir ve kameramanına yönelik gerçekleştirdiği saldırı ile ilgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Volkan Babacan, yedek kaleci Ufuk, Yalçın Ayhan, tercüman Barbaros Gözmeli ifade verecek.
Medipol Başakşehir kafilesindeki futbolcu ve kulüp çalışanlarının saldırısı sonrası yaralanan ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri yapılan A Spor muhabiri Selman Kutlu ve kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım, Tophane Polis Merkezi'nde ifade verdi. Kutlu ve Yıldırım, saldırı olayına karışan kaleci Volkan Babacan, yedek kaleci Ufuk Ceylan, futbolcu Yalçın Ayhan, tercüman Barbaros Gözmeli ve eşkalini verdikleri ancak adını bilmedikleri bir malzemeciden şikayetçi oldu. Polis, ifade tutanakları ile olayın güvenlik kamerası görüntülerini savcılığa iletti. Rize Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı, adı geçen futbolcu ve kulüp çalışanlarının ifadelerinin alınmasına karar verdi. Yaşanan olaylar futbolseverler tarafından da büyük tepki gördü.
BAŞAKŞEHİRLİ OYUNCU ÇIKTI!
Rizespor-Başakşehir maçı sonrasında Başakşehirli futbolcuların saldırısına maruz kalan A Spor muhabiri Selman Kutlu açıklamalarda bulundu. Kutlu, kendisinin de eski bir sporcu olduğunu ve Başakşehir'in PAF takımında oynadığını açıkladı. Kutlu şunları söyledi: "Ben de eski bir sporcuyum. Lisansım Başakşehir'de. 2004 yılında Başakşehir'de oynadım."
RİZE'DEN KINAMA
Çaykur Rizespor , Başakşehir kafilesindeki futbolcu ve kulüp çalışanlarının gazetecilere yönelik saldırısına yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Rizespor olarak her zaman Fair-Play kurallarını üst düzeyde tutan bir kulüp olduklarına vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bizler misafirperverliği ile anılan bir kulübüz. Basınıyla, taraftarıyla, yönetimi ve teknik heyeti ile centilmen bir kulübüz. Basın mensupları ve Başakşehir kafilesi arasında cereyan eden nahoş olaylar spor kamuoyunu üzdüğü gibi bizi de derinden üzmüştür. Bu olayları kınıyoruz."
CEZA VERİLSİN
Rize 53 Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu, Başakşehir kafilesindeki futbolcu ve kulüp çalışanlarının gazetecilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Basın emekçilerine yönelik yapılan vahşi saldırıyı kınıyor, meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu kişilerin en ağır şekilde cezalandırılması tüm meslektaşlarımızın ortak beklentisidir..."
BAŞAKŞEHİRLİ OYUNCU ÇIKTI!
Rizespor-Başakşehir maçı sonrasında Başakşehirli futbolcuların saldırısına maruz kalan A Spor muhabiri Selman Kutlu açıklamalarda bulundu. Kutlu, kendisinin de eski bir sporcu olduğunu ve Başakşehir'in PAF takımında oynadığını açıkladı. Kutlu şunları söyledi: "Ben de eski bir sporcuyum. Lisansım Başakşehir'de. 2004 yılında Başakşehir'de oynadım."
RİZE'DEN KINAMA
Çaykur Rizespor , Başakşehir kafilesindeki futbolcu ve kulüp çalışanlarının gazetecilere yönelik saldırısına yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Rizespor olarak her zaman Fair-Play kurallarını üst düzeyde tutan bir kulüp olduklarına vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bizler misafirperverliği ile anılan bir kulübüz. Basınıyla, taraftarıyla, yönetimi ve teknik heyeti ile centilmen bir kulübüz. Basın mensupları ve Başakşehir kafilesi arasında cereyan eden nahoş olaylar spor kamuoyunu üzdüğü gibi bizi de derinden üzmüştür. Bu olayları kınıyoruz."
CEZA VERİLSİN
Rize 53 Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu, Başakşehir kafilesindeki futbolcu ve kulüp çalışanlarının gazetecilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Basın emekçilerine yönelik yapılan vahşi saldırıyı kınıyor, meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu kişilerin en ağır şekilde cezalandırılması tüm meslektaşlarımızın ortak beklentisidir..."
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
Soruşturma başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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