Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Rıdvan Dilmen Çaykur Rizespor - Başakşehir maçı sonrası yaşanan olaylar hakkında sert açıklamalar yaptı.
Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Başakşehir'in sadece 2 oyuncuyu kadro dışı bırakmasının yetersiz olduğunu söyledi. Emre Belözoğlu ile Volkan Babacan'ın takımla yollarının ayrılması gerektiğini belirten Dilmen, "Rize'de gazeteci arkadaşımız mağdur edildi, sahip çıkmamız lazım, tamam. Ama niye sadece Yalçın'la Ufuk orada kurban edildi? Volkan Babacan'ı niye kadro dışı bırakmıyorsunuz? Mahmut'u niye kadro dışı bırakmıyorsunuz? Yalçın 30 küsür yaşında bir adam 20 yıldır oynamış, adam bir hata yapmış, cezası neyse federasyon verecek. Başakşehir ailevi duyguları çok iyi bir kulüpse o zaman hepsini kadro dışı bıraksın. Adaletsizlik yapmasınlar. Hadi Volkan Babacan'ı, Emre Belözoğlu'nu takımdan göndersenize! Gücünüz Yalçın'a ve oynamayan Ufuk'a yetiyor. TFF görüntülere rağmen Mahmut'u niye atlamış? Çünkü Başakşehir'de haftaya oynayacak stoper yok." diye konuştu.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:36
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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