İki oyuncu kadro dışı bırakıldı!

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor maçının ardından bazı futbolcularının, kültürlerine yakışmayan bir şekilde kontrollerini kaybettiğini belirtilerek, "Etik değerler ve insana saygı önceliklerimizin, şartlar ne olursa olsun, nasıl bir provakasyonla karşılaşırsak karşılaşalım, hiçbir şart altında ikinci plana atılmaması gerekliliği esastır. Maalesef cumartesi günü bazı arkadaşlarımız her hafta hatırlattığımız bu önceliklerini unutmuşlardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz centilmenliği ve saygıyı, sportif başarıdan daha çok önemseyen bir takım olduğumuzu iddia ettik. Bugün samimi olduğumuzu ispat etme zamanı. Hala şampiyonluk şansımız devam etse bile, başkanı ve yöneticileri olarak söylediğimiz şeylerin arkasında durma zamanıdır." ifadelerini kullanan Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki iki maç tüm kamuoyu takdir edecektir ki, bu sezonun sportif başarı anlamında en önemli iki maçıdır. Biz sözümüzün arkasında durabilmek için belki de sezonun en önemli iki maçından feragat etmek zorunda kalacağız ama bunu hemen şimdi ve doğru olduğunu bildiğimiz şekilde yapmaktan vazgeçersek bundan sonra Türkiye'de ne futbol adına ne de centilmenlik adına ağzımızı açma hakkımızın olmayacağının bilincinde olarak yapmalıyız.

Bu kararı almadan evvel Rize'de yaşanan her şeyi en ince detaylarına kadar incelediğimizi bilmenizi isterim. Bugün Çaykur Rizespor Başkanı Sayın Metin Kalkavan ve olaydan etkilenen gazeteci arkadaşlarımız sevgili Selman Kutlu ve sevgili Ahmet Çağlar Yıldırım ile bizzat görüştükten sonra, doğru ve adil olduğuna inandığımız bir şeyi yapmaya karar verdik."

Konuyla ilgili yönetim kurulu olarak toplantı yaptıklarını belirten Gümüşdağ, açıklamasına şöyle devam etti:

"TFF'nin ve adli mercilerin konu hakkında yasal prosedür gereği vereceği karardan tamamıyla bağımsız bir şekilde, kulübümüzün bugün yaptığı yönetim kurulu toplantısı sonucunda, olayların fiilen içinde görülen Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'ın kadro dışı bırakılmasına ve idari para ceza verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Volkan Babacan hakkında, Selman Kutlu'nun görsel basındaki ifadelerinde kendisine herhangi bir fiili müdahalesi olmadığını belirtmesi dikkate alınarak, TFF tarafından alınacak kararı takiben değerlendirme yapılmasına karar verilmiştir."

Olaya karışan kulüp personelleriyle ilgili gerekli yaptırımların uygulanmaya başlandığını aktaran Göksel Gümüşdağ, "Olayların başlamasına sözlü ve fiili eylemleri ile sebebiyet veren ve kimliği emniyetimiz tarafından tespit edilmiş olan kişi hakkında adli işlemlere başlanması için gerekli şikayetleri yapacağımıza ve en ağır şekilde cezalandırılması hususunda konunun takipçisi olacağımızı da bildiririz. Sadece olaydan etkilenen basın mensuplarımızdan değil tüm basın camiasından, tüm futbol paydaşlarımızdan böylesine görüntülere sebebiyet verdiğimiz için özür diliyoruz."



MEDİPOL BAŞAKŞEHİRLİ 4 FUTBOLCU PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Medipol Başakşehirli futbolcular Emre Belözoğlu, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ı, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ardından A Spor muhabiri ve kameramanının darp edildiği olaya karışan turuncu-lacivertli futbolcular Volkan Babacan, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan ile Emre Belözoğlu'nun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Volkan Babacan, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ın "saldırı", Emre Belözoğlu'nun ise "sportmenliğe aykırı hareketi" nedenleriyle kurula gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Çaykur Rizespor ve futbolcusu Bright Edomwonyi'nin ise farklı nedenlerden dolayı kurula sevk edildiği duyuruldu.