Yok böyle maç
Şampiyonluk yarışında Beşiktaş’ın en yakın takipçisi Başakşehir, Rizespor ile 3-3 berabere kaldı. Son anları nefes kesen maçta, 90. dakikadan sonra gelen penaltı kararları tartışıldı.
BAŞAKŞEHİR 57 PUANDA
Başakşehir kritik Çaykur Rizespor deplasmanından aldığı beraberlikle Süper Lig'de 57 puana yükseldi. Beşiktaş yarın oynayacağı Adanaspor maçını kazanırsa rakibi olan puan farkını 7'ye çıkaracak. Çaykur Rizespor ise 24 puan ile haftayı kapadı.Başakşehir ligde bir sonraki hafta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:53
- Nuri Şahin sakatlandı
Toplam 1
Yorum
sami Nuriyi de topcu yaptiniz yani, bir ise yaradigi yok, bu sene onu bir turk takimina kakalarlar
- Schmidt’le görüşme!
Toplam 1
Yorum
Hamdi Güneş Yabancı hocalar konusunda çok dikkatli olunmalı.Onlar ne futbolcu,ne yönetici ne de seyirci karakterimizi tanımıyorlar.Sonra da geç oluyor .
- Başakşehir'den açıklama
Toplam 14
Yorum
Ugur Gözden düşmüş futbolcuları toplayıp, başına mükemmel bir hoca koyup, şampiyonluğa inandırıp, şamp. olmayacaklarını anladığında bu oluyo.
Yok böyle maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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