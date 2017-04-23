 Yok böyle maç – Fotomaç – 23 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Yok böyle maç

    Yok böyle maç

    Şampiyonluk yarışında Beşiktaş’ın en yakın takipçisi Başakşehir, Rizespor ile 3-3 berabere kaldı. Son anları nefes kesen maçta, 90. dakikadan sonra gelen penaltı kararları tartışıldı.

    Süper Lig'de zirve savaşı yapan Medipol Başakşehir deplasmanda Ç.Rizespor ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi takımın gollerini Süleyman Koç, Junior Caiçara (k.k) ve Özgür Çek kaydetti. Başakşehir ise Alparslan Erdem, Mustafa Pektemek ve Emre Belözoğlu'unn penaltı golüyle maça tutundu.

    BAŞAKŞEHİR 57 PUANDA
    Başakşehir kritik deplasmanından aldığı beraberlikle Süper Lig'de 57 puana yükseldi. Beşiktaş yarın oynayacağı Adanaspor maçını kazanırsa rakibi olan puan farkını 7'ye çıkaracak. Çaykur Rizespor ise 24 puan ile haftayı kapadı.Başakşehir ligde bir sonraki hafta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yok böyle maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.