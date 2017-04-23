Şansal Büyüka'dan skandal sözler
Maraton programı sunucusu Şansal Büyüka, Rize'de Başakşehir takımının A Spor ekibine linç girişimini alaycı bir tavırla gülerek anlattı
Süper Lig'de 3-3 beraberlikle sona eren Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir mücadeleyi A Spor adına takip eden gazeteciler Selman Kutlu ve Ahmet Çağlar Yıldırım, Emre Belözoğlu'nun bir taraftarla girdiği diyaloğu görüntülemek isterken 1 otobüs dolusu futbolcunun saldırısına uğradı.
Tüyler ürperten görüntüler sonrası A Spor ekibine destek mesajları yağarken Başakşehirli futbolcular taraflı tarafsız tüm sporseverler tarafından kınandı.
"AĞZI YÜZÜ NASİBİNİ ALDI"
Maraton programının sunucusu Şansal Büyüka'nın olayla ilgili yorumu ise tepki çekti. Meslektaşının yediği dayağı canlı yayında gülerek anlatan Büyüka, "ağzı yüzü nasibini aldı" ifadelerini kullandı.
Büyüka'nın bu tavrı izleyicilerde şaşkınlık yaratırken, sosyal medyada bu yorumla ilgili tepki dolu şu ifadeler kullanıldı:
-Muhabir dayak yemesini gülerek anlatan Şansal Büyüka hemen özür dilemeli!"
-Bir zamanlar medyaya, ya da mensuplarına yapılan saldırılara en şiddetli tepkiyi Şansal abi verirdi tv'de işler değişmiş",
-Hangisi daha acı, gaddarca yapılan saldırı mı, gülümseyerek yapılan "meslektaş" yorumları mı?"
-Bir gün SİZ DE NASİPLENİRSENİZ biz sizin için de üzülür tepki gösteririz..."
Türk basınının bittiği an. Meslektaşının yediği dayağı gülerek anlatan ve "nasibi" olduğunu söyleyen Şansal Büyüka.pic.twitter.com/L3nPhN9uhD— AYDIN ÖZDEN (@aozden23) 22 Nisan 2017
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:31
- Nuri Şahin sakatlandı
Toplam 1
Yorum
sami Nuriyi de topcu yaptiniz yani, bir ise yaradigi yok, bu sene onu bir turk takimina kakalarlar
- Schmidt’le görüşme!
Toplam 1
Yorum
Hamdi Güneş Yabancı hocalar konusunda çok dikkatli olunmalı.Onlar ne futbolcu,ne yönetici ne de seyirci karakterimizi tanımıyorlar.Sonra da geç oluyor .
- Başakşehir'den açıklama
Toplam 14
Yorum
Ugur Gözden düşmüş futbolcuları toplayıp, başına mükemmel bir hoca koyup, şampiyonluğa inandırıp, şamp. olmayacaklarını anladığında bu oluyo.
Şansal Büyüka'dan skandal sözler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.