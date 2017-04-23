 Şansal Büyüka'dan skandal sözler – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    'dan skandal sözler

    Şansal Büyüka'dan skandal sözler

    Maraton programı sunucusu , Rize'de Başakşehir takımının A Spor ekibine linç girişimini alaycı bir tavırla gülerek anlattı

    Süper Lig'de 3-3 beraberlikle sona eren Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir mücadeleyi A Spor adına takip eden gazeteciler Selman Kutlu ve Ahmet Çağlar Yıldırım, Emre Belözoğlu'nun bir taraftarla girdiği diyaloğu görüntülemek isterken 1 otobüs dolusu futbolcunun saldırısına uğradı.

    Tüyler ürperten görüntüler sonrası A Spor ekibine destek mesajları yağarken Başakşehirli futbolcular taraflı tarafsız tüm sporseverler tarafından kınandı.

    "AĞZI YÜZÜ NASİBİNİ ALDI"
    Maraton programının sunucusu 'nın olayla ilgili yorumu ise tepki çekti. Meslektaşının yediği dayağı canlı yayında gülerek anlatan Büyüka, "ağzı yüzü nasibini aldı" ifadelerini kullandı.

    Büyüka'nın bu tavrı izleyicilerde şaşkınlık yaratırken, sosyal medyada bu yorumla ilgili tepki dolu şu ifadeler kullanıldı:

    -Muhabir dayak yemesini gülerek anlatan Şansal Büyüka hemen özür dilemeli!"

    -Bir zamanlar medyaya, ya da mensuplarına yapılan saldırılara en şiddetli tepkiyi Şansal abi verirdi tv'de işler değişmiş",

    -Hangisi daha acı, gaddarca yapılan saldırı mı, gülümseyerek yapılan "meslektaş" yorumları mı?"

    -Bir gün SİZ DE NASİPLENİRSENİZ biz sizin için de üzülür tepki gösteririz..."

    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:31
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