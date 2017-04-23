'Milli Takım’a alınmasın'
Rize maçının ardından Emre Belözoğlu ile taraftarın tartışmasını çeken A SPOR ekibi Başakşehirsporlu futbolcuların ‘sokak serserilerini’ andıran saldırısına uğradı.
'BİZ İŞİMİZİ YAPIYORDUK'
A SPOR ekibinden kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım olay anını anlattı: "Emre ile bir taraftar tartışırken onları görüntülüyorduk. Başakşehir'in tercümanı Barbaros yanıma geldi ve çekme dedi. Ben de 'İşimi yapıyorum' cevabını verdim. Ardından Başakşehir otobüsünden herkes indi. Volkan Babacan, Ufuk, Yalçın, ve Mahmut iterek, yumruklayarak Selman'ı yere düşürdü. Darp raporu aldı"
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:14
- Nuri Şahin sakatlandı
Toplam 1
Yorum
sami Nuriyi de topcu yaptiniz yani, bir ise yaradigi yok, bu sene onu bir turk takimina kakalarlar
- Schmidt’le görüşme!
Toplam 1
Yorum
Hamdi Güneş Yabancı hocalar konusunda çok dikkatli olunmalı.Onlar ne futbolcu,ne yönetici ne de seyirci karakterimizi tanımıyorlar.Sonra da geç oluyor .
- Başakşehir'den açıklama
Toplam 14
Yorum
Ugur Gözden düşmüş futbolcuları toplayıp, başına mükemmel bir hoca koyup, şampiyonluğa inandırıp, şamp. olmayacaklarını anladığında bu oluyo.
'Milli Takım’a alınmasın' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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