 'Milli Takım’a alınmasın' – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    'Milli Takım’a alınmasın'

    'Milli Takım’a alınmasın'

    Rize maçının ardından Emre Belözoğlu ile taraftarın tartışmasını çeken A SPOR ekibi Başakşehirsporlu futbolcuların ‘sokak serserilerini’ andıran saldırısına uğradı.

    Saldırganlar arasında Milli Takım kalecisi 'ın olması tepki çekti. Futbolseverler "Üzerinde Ay-Yıldızlı bayrağımızı taşıyan formayla sahaya çıkan Volkan'ın gazetecileri dövmesi kabul edilemez. Volkan, Milli Takım'a alınmasın" dediler. Biz de Volkan'a soruyoruz: O acımasız yumrukları atarken Selman ve Ahmet'in senin Milli Takım'daki kurtarışlarınla gurur duydukları, "Koçum benim" dedikleri hiç mi aklına gelmedi!

    'BİZ İŞİMİZİ YAPIYORDUK'
    A SPOR ekibinden kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım olay anını anlattı: "Emre ile bir taraftar tartışırken onları görüntülüyorduk. Başakşehir'in tercümanı Barbaros yanıma geldi ve çekme dedi. Ben de 'İşimi yapıyorum' cevabını verdim. Ardından Başakşehir otobüsünden herkes indi. Volkan Babacan, Ufuk, Yalçın, ve Mahmut iterek, yumruklayarak Selman'ı yere düşürdü. Darp raporu aldı"
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:14
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