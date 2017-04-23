Futbol eşkıyaları!
Türk futbolunda görülmemiş olay... Rize maçının ardından Emre Belözoğlu ile taraftarın tartışmasını çeken A SPOR ekibi, Başakşehirsporlu futbolcuların ‘sokak serserilerini’ andıran saldırısına uğradı. Milyonlarca euro'lar kazanan, aralarında şanlı Milli Takım formamızı da giyen futbolcular (Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Mahmut, Ufuk) yere düşürdükleri arkadaşlarımızı acımadan tekmelediler.
POLİS KURTARDI
A Spor muhabiri Selman Kutlu ve Ahmet Çağlar Yıldırım, Başakşehirsporlu Yalçın Ayhan, Ufuk Ceylan, Mahmut Tekdemir ve milli eldiven Volkan Babacan'ın tekmeleriyle, yumruklarıyla yaralandı. Polis iki arkadaşımızı 'futbol eşkıyası' bazı Başakşehirli oyuncuların arasından güçlükle kurtardı. Başından yaralanan Kutlu ve Yıldırım hastaneye götürüldü. İki arkadaşımız emniyete giderek şikayette bulundu. A SPOR muhabiri Kutlu'nun beyin tomografisi çekildi, yüzünde şişlikler oluştu.
VOLKAN BOĞAZIMI SIKTI YALÇIN YÜZÜME VURDU UFUK YERDE TEKMELEDİ
Başakşehirsporlu futbolcuların saldırısına uğrayan A SPOR'dan Selman Kutlu o anları anlattı. Kutlu "Emre Belözoğlu tel örgülerin arkasından bazı taraftarlarla tartışırken onları görüntülüyorduk. Bazı Başakşehirli futbolcular kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım'ı engellemek istedi. Yere düşmemek için kamerasını ben aldım ve çekime devam ettim" ifadesini kullandı.
Selman Kutlu polise verdiği ifadesinde şöyle konuştu: "Volkan Babacan boğazımı sıkarak kameramı indirmeye çalıştı. Bu sırada ismini bilmediğim Başakşehirli bir sorumlu, Yalçın Ayhan ile gelip yüzüme vurmaya başlayarak beni yere düşürdü. Bir polis memuru korumak için benim üzerime yattı. Başakşehir'in yedek kalecisi Ufuk Ceylan ve Barbaros olduğunu öğrendiğim tercüman ile adını bilmediğim mavi yelekli bir kişi yerde başıma vurmaya devam etti."
BİZ İŞİMİZİ YAPIYORDUK'
A Spor ekibinden kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım olay anını anlattı: "Emre ile bir taraftar tartışırken onları görüntülüyorduk. Başakşehir'in tercümanı Barbaros yanıma geldi ve çekme dedi. Ben de 'İşimi yapıyorum' cevabını verdim. Ardından Başakşehir otobüsünden herkes indi. Volkan Babacan, Ufuk, Yalçın, ve Mahmut iterek, yumruklayarak Selman'ı yere düşürdü. Darp raporu aldı"
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:06
- Nuri Şahin sakatlandı
Toplam 1
Yorum
sami Nuriyi de topcu yaptiniz yani, bir ise yaradigi yok, bu sene onu bir turk takimina kakalarlar
- Schmidt’le görüşme!
Toplam 1
Yorum
Hamdi Güneş Yabancı hocalar konusunda çok dikkatli olunmalı.Onlar ne futbolcu,ne yönetici ne de seyirci karakterimizi tanımıyorlar.Sonra da geç oluyor .
- Başakşehir'den açıklama
Toplam 14
Yorum
Ugur Gözden düşmüş futbolcuları toplayıp, başına mükemmel bir hoca koyup, şampiyonluğa inandırıp, şamp. olmayacaklarını anladığında bu oluyo.
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