 Futbol eşkıyaları! – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Futbol eşkıyaları!

    Futbol eşkıyaları!

    Türk futbolunda görülmemiş olay... Rize maçının ardından Emre Belözoğlu ile taraftarın tartışmasını çeken ekibi, Başakşehirsporlu futbolcuların ‘sokak serserilerini’ andıran saldırısına uğradı. Milyonlarca euro'lar kazanan, aralarında şanlı Milli Takım formamızı da giyen futbolcular (Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Mahmut, Ufuk) yere düşürdükleri arkadaşlarımızı acımadan tekmelediler.

    Süper Lig'de Ç.Rize ile 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir, stattan ayrılırken adına mücadeleyi takip eden Selman Kutlu ve Ahmet Çağlar Yıldırım, İstanbul ekibinden futbolcuların saldırısına uğradı. Başakşehirli Emre Belözoğlu kendisine sevgi gösteren bazı taraftarlarla görüşürken bir başka taraftar ona küfür etti. Emre bu taraftarla atışırken A SPOR muhabiri Selman Kutlu ve kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım doğal olarak işlerini yapıyorlardı. Tam da bu sırada Başakşehir'i taşıyan otobüs boşaldı. Futbolcusundan, tercümanına herkes işlerini yapan iki arkadaşımıza bir anda saldırdı.

    POLİS KURTARDI
    A Spor muhabiri Selman Kutlu ve Ahmet Çağlar Yıldırım, Başakşehirsporlu Yalçın Ayhan, Ufuk Ceylan, Mahmut Tekdemir ve milli eldiven Volkan Babacan'ın tekmeleriyle, yumruklarıyla yaralandı. Polis iki arkadaşımızı 'futbol eşkıyası' bazı Başakşehirli oyuncuların arasından güçlükle kurtardı. Başından yaralanan Kutlu ve Yıldırım hastaneye götürüldü. İki arkadaşımız emniyete giderek şikayette bulundu. A SPOR muhabiri Kutlu'nun beyin tomografisi çekildi, yüzünde şişlikler oluştu.



    VOLKAN BOĞAZIMI SIKTI YALÇIN YÜZÜME VURDU UFUK YERDE TEKMELEDİ
    Başakşehirsporlu futbolcuların saldırısına uğrayan A SPOR'dan Selman Kutlu o anları anlattı. Kutlu "Emre Belözoğlu tel örgülerin arkasından bazı taraftarlarla tartışırken onları görüntülüyorduk. Bazı Başakşehirli futbolcular kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım'ı engellemek istedi. Yere düşmemek için kamerasını ben aldım ve çekime devam ettim" ifadesini kullandı.

    Selman Kutlu polise verdiği ifadesinde şöyle konuştu: "Volkan Babacan boğazımı sıkarak kameramı indirmeye çalıştı. Bu sırada ismini bilmediğim Başakşehirli bir sorumlu, Yalçın Ayhan ile gelip yüzüme vurmaya başlayarak beni yere düşürdü. Bir polis memuru korumak için benim üzerime yattı. Başakşehir'in yedek kalecisi Ufuk Ceylan ve Barbaros olduğunu öğrendiğim tercüman ile adını bilmediğim mavi yelekli bir kişi yerde başıma vurmaya devam etti."



    BİZ İŞİMİZİ YAPIYORDUK'
    A Spor ekibinden kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım olay anını anlattı: "Emre ile bir taraftar tartışırken onları görüntülüyorduk. Başakşehir'in tercümanı Barbaros yanıma geldi ve çekme dedi. Ben de 'İşimi yapıyorum' cevabını verdim. Ardından Başakşehir otobüsünden herkes indi. Volkan Babacan, Ufuk, Yalçın, ve Mahmut iterek, yumruklayarak Selman'ı yere düşürdü. Darp raporu aldı"
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:06
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