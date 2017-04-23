Başakşehirli futbolculara soruşturma!

Kutlu ve Yıldırım,yaşanan tartışmayı görüntüledikleri sırada Medipol Başakşehir kafilesindeki futbolcu ve kulüp çalışanlarının fiili saldırısına uğradıklarını belirterek, saldırı olayına karışan kaleci Volkan Babacan, yedek kaleci Ufuk Ceylan, futbolcu Yalçın Ayhan, tercüman Barbaros Gözmeli ve eşkalini verdikleri ancak adını bilmedikleri bir malzemeciden şikayetçi oldu.

Polis, ifade tutanakları ile olayın güvenlik kamerası görüntülerini savcılığa iletti. Rize Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı, adı geçen futbolcu ve kulüp çalışanlarının ifadelerinin alınmasına karar verdi.

SALDIRIYI BAŞLATAN TERCÜMAN BARBAROS!

Çaykur Didi Stadyumu'nda dün oynanan ve 3-3 berabere biten Çaykur Rizespor- Medipol Başakşehir karşılaşması sonrası yaşananların ayrıntıları da ortaya çıktı. Otobüse yönelen Medipol Başakşehir kafilesindeki Emre Belözoğlu, tel örgüler arkasındaki bir grup taraftarın sevgi gösterileri ile karşılaştı.

Önce bir kız çocukla fotoğraf çektiren Belözoğlu, yaşları 17-18 arasında değişen 3 taraftarla sohbet etmeye başladı. Sohbette sırasında genç taraftarlardan biri Emre'yi, maçtaki bir pozisyondan hakemi aldattığı gerekçesiyle eleştirdi, "Sen ne biçim adamsın?" dedi. Bunun üzerine öfkelenen Emre, tel örgülere tırmanıp bu taraftara ulaşmaya çalıştı.

Otobüsten inen takım arkadaşları da Emre'yi sakinleştirmek için çaba haracadı. Bu sırada Emre'yi görüntülemeye çalışan A Spor ekibi de kafiledeki futbolcu ve çalışanların saldırısına uğradı. Gazetecilere saldırıyı, Medipol Başakşehir'in tercümanı olan ve daha önce Çaykur Rizespor'da da görev yapan Barbaros Gözmeli'nin başlattığı tespit edildi.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN TEPKİ

Çaykur Rizespor Kulübü, Medipol Başakşehir kafilesindeki futbolcu ve kulüp çalışanlarının gazetecilere yönelik saldırısına yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Çaykur Rizespor olarak her zaman Fair-Play kurallarını üst düzeyde tutan bir kulüp olduklarına vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizler misafirperverliği ile anılan bir kulübüz. Basınıyla, taraftarıyla, kulüp yönetimi ve teknik heyeti ile centilmen bir kulübüz. Basın mensupları ve Başakşehir futbol takımı kafilesi arasında cereyan eden nahoş olaylar spor kamuoyunu üzdüğü gibi bizi de derinden üzmüştür.Türk futboluna yakışmayan bu olayları kınıyoruz."

53 GAZETECİLER DERNEĞİ'NDEN KINAMA

Bu arada, Rize 53 Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu, Medipol Başakşehir kafilesindeki futbolcu ve kulüp çalışanlarının gazetecilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Medipol Başakşehir kulübünün bazı futbolcu ve çalışanlarının sadece işlerini yapmak olan basın emekçilerine yönelik gerçekleştirdiği vahşi saldırıyı kınıyor, meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayı gerçekleştirenlere yönelik Türkiye Futbol Federasyonun gereğini yapacağına olan inancımızı taşıyoruz. Sporcu kimliği ile bağdaşmayan bu insanlık dışı saldırıyı gerçekleştirenler Türk sporuna da gölge düşürmüşlerdir. Bu kişilerin en ağır şekilde cezalandırılması tüm meslektaşlarımızın ortak beklentisidir."