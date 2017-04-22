'Milli Takım’a alınmasın'
Rize maçının ardından Emre Belözoğlu ile taraftarın tartışmasını çeken A SPOR ekibi Başakşehirsporlu futbolcuların ‘sokak serserilerini’ andıran saldırısına uğradı
'BİZ İŞİMİZİ YAPIYORDUK'
A SPOR ekibinden kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım olay anını anlattı: "Emre ile bir taraftar tartışırken onları görüntülüyorduk. Başakşehir'in tercümanı Barbaros yanıma geldi ve çekme dedi. Ben de 'İşimi yapıyorum' cevabını verdim. Ardından Başakşehir otobüsünden herkes indi. Volkan Babacan, Ufuk, Yalçın, ve Mahmut iterek, yumruklayarak Selman'ı yere düşürdü. Darp raporu aldı"
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:59
- Uğurlu yönetecek
Toplam 2
Yorum
Ersoy Erkul Maç içinde hakem esteban,ve diger iki pozisyonda verdiği kararlarda hatalıydı kazanmış olsakta doğruları söylemek lazım
- Rodallega rotayı Avrupa'ya kırdı
Toplam 7
Yorum
ts-world Ndoye ve Rodallega oyun tarzı olarak birbirinden çok farklı karakterler. Ndoye sırtı kaleye dönük oynayabilen ve top tutabilen bir futbolcu
- Başakşehir'den açıklama
Toplam 5
Yorum
Futbolumuz bitiyor Bu mu futbol klubu yaziklar olsun
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