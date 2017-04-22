 Başakşehirli futbolcular gazeteciye saldırdı – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    Başakşehirli futbolcular gazeteciye saldırdı

    Başakşehirli futbolcular gazeteciye saldırdı

    Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehirli futbolcular maç sonunda görüntü alan bir televizyon kanalının kameraman ve muhabirine saldırdı. Olayda yaralanan muhabir ve kameraman polise şikayetçi oldu.

    Maç sonunda teknik direktörlerin basın toplantısı yaptığı sırada Medipol Başakşehirli Emre Belezoğlu tel örgüler arkasında kendisine sevgi gösterilerinde bulunan bazı taraftarlarla görüştüğü sırada arkadan gelen bir taraftar küfür etti.

    Belezoğlu ve takıma arkadaşları taraftara tepki gösterdiği sırada görüntü alan A Spor muhabiri Selman Kutlu ve kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım'a saldırdı.

    Saldırıya uğrayan ve yaralanan iki gazeteciyi polis futbolcuların arasından güçlükle aldı. Polisin araya girmesiyle uzaklaştırılan futbolcular otobüse bindirildi. Olayda başından yaralanan Selman Kutlu ile kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım hastaneye götürüldü. İki gazeteci polise giderek şikayetçi oldu.

    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:40
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