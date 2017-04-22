Başakşehirli futbolcular gazeteciye saldırdı
Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehirli futbolcular maç sonunda görüntü alan bir televizyon kanalının kameraman ve muhabirine saldırdı. Olayda yaralanan muhabir ve kameraman polise şikayetçi oldu.
Belezoğlu ve takıma arkadaşları taraftara tepki gösterdiği sırada görüntü alan A Spor muhabiri Selman Kutlu ve kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım'a saldırdı.
Saldırıya uğrayan ve yaralanan iki gazeteciyi polis futbolcuların arasından güçlükle aldı. Polisin araya girmesiyle uzaklaştırılan futbolcular otobüse bindirildi. Olayda başından yaralanan Selman Kutlu ile kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım hastaneye götürüldü. İki gazeteci polise giderek şikayetçi oldu.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:40
- Rize'de nefes kesen maç
Toplam 3
Yorum
taraftar Riza aleyhine verilen penaltı resmen uydurma. lehine nasıl penaltı verdi onu anlamadım. pozisyon net penaltı lakin bu hakem nasıl verdi :)
- Anadolu Efes, Olympiakos'u dize getirdi
Toplam 2
Yorum
FanatikEagle abartmasaniza yine. daha iki kez yenmeli. Turu gecse anladimda bir maca dize getirmek nasil oyuyor anlamadim!
- Q7, 3 veya 7 hafta oynamayabilir
Toplam 4
Yorum
FanatikEagle iyi oynamasin. Zerre kadar katkisi yok zaten. Cok egoist oynuyor. Gol atmayi unutmus resmen.
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