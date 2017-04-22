Başakşehir'den açıklama
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı.
"Ben, yönetim kurulu arkadaşlarım ve hocamız, bir "kolej takımı" olma ruhunu, sportif başarıdan daha fazla önemseriz. Bu akşam Rize'de maçtan sonra oyuncularımızın bazılarının basın mensubu arkadaşlarımızla yaşadığı kısa da olsa tatsız münakaşa bu yüzden beni derinden üzdü.
Olaydan etkilenen basın mensubu dostlarımızdan samimiyetle özür diliyorum.
Biz gerekli konuşmaları aile içinde tabi ki yapacağız. Fakat taraftarlarımızın içine sızan, taşkınlıkları ve küfürleri ile bu provakasyonu yaratıp bu son derece kritik süreçte bizlere böyle bir sınav yaşatan düşmanlarımızın da yakın takipçileri olacağız. Bunun da bilinmesini istiyorum."
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:21
- Martinez atağı
Toplam 13
Yorum
efe Güney amerika pazarında bişiy yok.Afrika pazarına girin siz.Güney amerika pazarıyla Beşiktaş ilgilenir.: ))TALİSCA gibi 2 oyuncu daha buluca
- Ghezzal için pazarlık
Toplam 4
Yorum
veysel LYON dan DİAKHABY yı alsınla stoper BJK macında kaleye attıgı 8 isabetli sut var hava toplarında etkili 20 yasnda 250bın euro malıyeti
- Hedef kupa
Toplam 1
Yorum
XBey Sezonu altıncı bitir sonra şamp.lik iste. Hepmi beleşçisiniz be. Ter akıtın biraz ter
Başakşehir'den açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.