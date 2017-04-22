 Başakşehir'den açıklama – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    Başakşehir'den açıklama

    Başakşehir'den açıklama

    Başkanı , Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı.

    Başkan Gümüşdağ'ın açıklaması şu şekilde:

    "Ben, yönetim kurulu arkadaşlarım ve hocamız, bir "kolej takımı" olma ruhunu, sportif başarıdan daha fazla önemseriz. Bu akşam Rize'de maçtan sonra oyuncularımızın bazılarının basın mensubu arkadaşlarımızla yaşadığı kısa da olsa tatsız münakaşa bu yüzden beni derinden üzdü.
    Olaydan etkilenen basın mensubu dostlarımızdan samimiyetle özür diliyorum.

    Biz gerekli konuşmaları aile içinde tabi ki yapacağız. Fakat taraftarlarımızın içine sızan, taşkınlıkları ve küfürleri ile bu provakasyonu yaratıp bu son derece kritik süreçte bizlere böyle bir sınav yaşatan düşmanlarımızın da yakın takipçileri olacağız. Bunun da bilinmesini istiyorum."
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:21
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