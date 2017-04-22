Adebayor farkı
Devre arasında Başakşehir takımına gelen Emmanuel Adebayor, toplam beş lig maçında beş gol attı. Adebayor oynadığı maçlarda toplam 11 şut çekerken 9 kez isabet sağladı ve %82 başarı oranı yakaladı.
BAŞAKŞEHİR 7-2 GALİP
Ligde Başakşehir, bugün Ç.Rizespor'a konuk olacak. İki takım 8. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 7 maçın 5'ini Başakşehir kazanırken, 2 maçtan ise Rizespor galip ayrıldı.
BAŞAKŞEHİR 7-2 GALİP
Ligde Başakşehir, bugün Ç.Rizespor'a konuk olacak. İki takım 8. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 7 maçın 5'ini Başakşehir kazanırken, 2 maçtan ise Rizespor galip ayrıldı.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
Adebayor farkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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