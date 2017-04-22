 Adebayor farkı – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    farkı

    Adebayor farkı
    Devre arasında Başakşehir takımına gelen Emmanuel Adebayor, toplam beş lig maçında beş gol attı. oynadığı maçlarda toplam 11 şut çekerken 9 kez isabet sağladı ve %82 başarı oranı yakaladı.

    BAŞAKŞEHİR 7-2 GALİP
    Ligde Başakşehir, bugün Ç.Rizespor'a konuk olacak. İki takım 8. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 7 maçın 5'ini Başakşehir kazanırken, 2 maçtan ise Rizespor galip ayrıldı.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:29
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