 Emmanuel Adebayor fırtına gibi! – Fotomaç – 18 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Nisan 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    fırtına gibi!

    Emmanuel Adebayor fırtına gibi!
    Devre arasında Başakşehir takımına gelen , toplam beş lig maçında beş gol attı. Adebayor böylece Alanyaspor takımından Junior Fernandes ile devre arasında gelen oyuncular arasında en golcü isim oldu. Togolu oyuncu kupada da bir gol attı.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emmanuel Adebayor fırtına gibi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.