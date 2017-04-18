Emmanuel Adebayor fırtına gibi!
Devre arasında Başakşehir takımına gelen Emmanuel Adebayor, toplam beş lig maçında beş gol attı. Adebayor böylece Alanyaspor takımından Junior Fernandes ile devre arasında gelen oyuncular arasında en golcü isim oldu. Togolu oyuncu kupada da bir gol attı.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
Emmanuel Adebayor fırtına gibi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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