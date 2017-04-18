Başakşehir gerçeği...
Süper Lig'de bu sezon sahasında yenilmeyen iki takım var. Beşiktaş ve Başakşehir takımları bu sezon evinde kaybetmedi. Abdullah Avcı 'nın öğrencileri 14 maçta 9 galibiyet aldı.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:30
FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
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