 Başakşehir gerçeği... – Fotomaç – 18 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Nisan 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Başakşehir gerçeği...

    Başakşehir gerçeği...
    Süper Lig'de bu sezon sahasında yenilmeyen iki takım var. Beşiktaş ve Başakşehir takımları bu sezon evinde kaybetmedi. Abdullah Avcı 'nın öğrencileri 14 maçta 9 galibiyet aldı.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:30
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başakşehir gerçeği... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.