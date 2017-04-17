Başakşehir’de gündem Traore
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul ekibi, TFF 1. Lig'de Elazığspor forması giyen orta saha Hamidou Traore'yi listesine aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarcı olduğu 20 yaşındaki önlibero için sezonun tamamlanmasının ardından görüşmelerin başlaması bekleniyor. Bu sezon Ligde 29 maça çıkan Malili futbolcu, 5 gol attı, 4 de asist yaptı.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:21
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