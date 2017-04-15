Beni rahat bırakın
G.Saray maçı sonrası büyük takım taraftarlarının ‘bize gel’ hücumuna uğradığını söyleyen Togolu yıldız, “Ben burada çok mutluyum. Bırakın Başakşehir’de futbolun tadına varayım” dedi
M.Başakşehir'in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. G.Saray'a yaptığı hat-trick'le gündem olan Adebayor, "G.Saray maçından sonra taraftarlar yoğun şekilde beni takımlarına çağırıyor. Ben burada çok mutluyum. Bırakın Başakşehir'de futbolun tadına varayım" dedi.
EMRE ŞAŞKINLIĞI
Emre Belözoğlu'na övgü yağdıran 33 yaşındaki yıldız, "İngiltere'de rakiptik. Başakşehir'i internetten araştırıp Emre'yi görünce, "Emre burada" dedim. İlk tanışmak istediğim kişiydi" diye konuştu.
'VAN PERSİE'Yİ ARAMADIM'
Arsenal'den takım arkadaşı F.Bahçeli Van Persie'yle henüz görüşmediğini belirten Adebayor, "İlk geldiğimde van Persie'nin telefonunu almıştım ama Türkiye numarası değilmiş. Görüşmek için tekrar girişimde bulunmadım. F.Bahçe'yle kupa maçlarında birbirimizi göreceğiz" dedi.
EMRE ŞAŞKINLIĞI
Emre Belözoğlu'na övgü yağdıran 33 yaşındaki yıldız, "İngiltere'de rakiptik. Başakşehir'i internetten araştırıp Emre'yi görünce, "Emre burada" dedim. İlk tanışmak istediğim kişiydi" diye konuştu.
'VAN PERSİE'Yİ ARAMADIM'
Arsenal'den takım arkadaşı F.Bahçeli Van Persie'yle henüz görüşmediğini belirten Adebayor, "İlk geldiğimde van Persie'nin telefonunu almıştım ama Türkiye numarası değilmiş. Görüşmek için tekrar girişimde bulunmadım. F.Bahçe'yle kupa maçlarında birbirimizi göreceğiz" dedi.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
Toplam 4
Yorum
FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
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