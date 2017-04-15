 Beni rahat bırakın – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Beni rahat bırakın

    Beni rahat bırakın

    G.Saray maçı sonrası büyük takım taraftarlarının ‘bize gel’ hücumuna uğradığını söyleyen Togolu yıldız, “Ben burada çok mutluyum. Bırakın Başakşehir’de futbolun tadına varayım” dedi

    M.Başakşehir'in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. G.Saray'a yaptığı hat-trick'le gündem olan , "G.Saray maçından sonra taraftarlar yoğun şekilde beni takımlarına çağırıyor. Ben burada çok mutluyum. Bırakın Başakşehir'de futbolun tadına varayım" dedi.

    EMRE ŞAŞKINLIĞI
    Emre Belözoğlu'na övgü yağdıran 33 yaşındaki yıldız, "İngiltere'de rakiptik. Başakşehir'i internetten araştırıp Emre'yi görünce, "Emre burada" dedim. İlk tanışmak istediğim kişiydi" diye konuştu.

    'VAN PERSİE'Yİ ARAMADIM'
    Arsenal'den takım arkadaşı F.Bahçeli Van Persie'yle henüz görüşmediğini belirten Adebayor, "İlk geldiğimde van Persie'nin telefonunu almıştım ama Türkiye numarası değilmiş. Görüşmek için tekrar girişimde bulunmadım. F.Bahçe'yle kupa maçlarında birbirimizi göreceğiz" dedi.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:25
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