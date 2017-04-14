 Gaziantepspor ve Başakşehir’e ceza – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    Gaziantepspor ve Başakşehir’e ceza

    Gaziantepspor ve Başakşehir’e ceza
    PFDK, G.Antep'e evindeki Alanya maçında çirkin ve kötü tezahürattan bilet bloke, M.Başakşehir'e ise G.Saray maçındaki saha olaylarından 15 bin TL para cezası verdi.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:47
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