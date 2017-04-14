Gaziantepspor ve Başakşehir’e ceza
PFDK, G.Antep'e evindeki Alanya maçında çirkin ve kötü tezahürattan bilet bloke, M.Başakşehir'e ise G.Saray maçındaki saha olaylarından 15 bin TL para cezası verdi.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
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