''Espriye güldüm''
Emre Belözoğlu, G.Saray zaferinde kahkahasını “Arkadaşıma güldüm” diye açıkladı.
Kardeşi Bihter Belözoğlu'nun mağaza açılışına katılan M.Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, 4-0'lık G.Saray zaferi sonrası sosyal medyada gündem olan sahadaki kahkaha görüntüsüne açıklık getirdi. 36 yaşındaki milli yıldız, "Kahkahamın skorla hiçbir ilgisi yok. takım arkadaşım bana bir espri yaptı ben de ona kahkaha attım. Yanlış anlaşılmasına üzüldüm. Ben hiçbir camiaya karşı böyle harekette bulunmam. Hele ki G.Saray camiasına karşı asla böyle hareketim olamaz" dedi. Beşiktaş'a da Lyon önünde başarılar dileyen Belözoğlu, "Tur şansını yüksek görüyorum. İnşallah elerler" temennisinde bulundu.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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