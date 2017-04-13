 ''Espriye güldüm'' – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    ''Espriye güldüm''

    ''Espriye güldüm''

    , G.Saray zaferinde kahkahasını “Arkadaşıma güldüm” diye açıkladı.

    Kardeşi Bihter Belözoğlu'nun mağaza açılışına katılan M.Başakşehir'in kaptanı , 4-0'lık G.Saray zaferi sonrası sosyal medyada gündem olan sahadaki kahkaha görüntüsüne açıklık getirdi. 36 yaşındaki milli yıldız, "Kahkahamın skorla hiçbir ilgisi yok. takım arkadaşım bana bir espri yaptı ben de ona kahkaha attım. Yanlış anlaşılmasına üzüldüm. Ben hiçbir camiaya karşı böyle harekette bulunmam. Hele ki G.Saray camiasına karşı asla böyle hareketim olamaz" dedi. Beşiktaş'a da Lyon önünde başarılar dileyen Belözoğlu, "Tur şansını yüksek görüyorum. İnşallah elerler" temennisinde bulundu.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:45
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