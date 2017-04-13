Başakşehir’den alt yapı hamlesi

İBB ile M.Başakşehir'in işbirliğinde gerçekleştirilen Futbol Kampı ve Yetenek Avı Projesi'nin Maltepe'de gerçekleşen idmanını Genç Milli Takım Teknik Direktörü Turhan Sofuoğlu ziyaret etti. 2015'te başlayan projede İstanbul kulüplerine kazandırılan 258 genç yetenekten 3'ü Genç Milli Takım'da yer alıyor.