 Başakşehir’den alt yapı hamlesi – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Başakşehir’den alt yapı hamlesi

    Başakşehir’den alt yapı hamlesi
    İBB ile M.Başakşehir'in işbirliğinde gerçekleştirilen Futbol Kampı ve Yetenek Avı Projesi'nin Maltepe'de gerçekleşen idmanını Genç Milli Takım Teknik Direktörü Turhan Sofuoğlu ziyaret etti. 2015'te başlayan projede İstanbul kulüplerine kazandırılan 258 genç yetenekten 3'ü Genç Milli Takım'da yer alıyor.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:44
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