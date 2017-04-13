Başakşehir’den alt yapı hamlesi
İBB ile M.Başakşehir'in işbirliğinde gerçekleştirilen Futbol Kampı ve Yetenek Avı Projesi'nin Maltepe'de gerçekleşen idmanını Genç Milli Takım Teknik Direktörü Turhan Sofuoğlu ziyaret etti. 2015'te başlayan projede İstanbul kulüplerine kazandırılan 258 genç yetenekten 3'ü Genç Milli Takım'da yer alıyor.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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