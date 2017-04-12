 ''Tudor haklı Barcelona gibiydik'' – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    ''Tudor haklı Barcelona gibiydik''

    ''Tudor haklı Barcelona gibiydik''
    M.Başakşehir ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanı , G.Saray Teknik Direktörü İgor Tudor'un karşılaşma sonrası yaptığı açıklamasında takımlarını Barcelona'ya benzetmesine yanıt verdi. Gümüşdağ, "Ben Tudor'a cevap vermiş olmayayım ama gerçekten de Tudor'un dediği doğru Barcelona gibi oynadık" ifadelerini kullandı.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:44
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