 Adebayor klasını konuşturdu – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    klasını konuşturdu

    Adebayor klasını konuşturdu
    Devre arası Başakşehir'e katılan , sakatlığından 5 maçta oynayamadı. Sakatlığı sonrası kalitesini gösteren 33 yaşındaki Togolu yıldız golcü, ligde 5 maçta 5 gole imza atarken, G.Saray'a hattrick'iyle klasını konuşturdu. Konya ve Karabük filelerini de havalandıran Adebayor, kupada da Akhisar'ı boş geçmeyip toplamda 7 maçta, 6 gole ulaştı.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:42
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