 Medipol Başakşehir evinde kral – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Medipol Başakşehir evinde kral

    Medipol Başakşehir evinde kral

    Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bu sezon evinde hiç maç kaybetmedi.

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan sezonun flaş ekibi Medipol Başakşehir, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sezon evinde 14. maçına çıkan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bu sezon hiç maç kaybetmedi. 61 puanlı Beşiktaş'ın ardından 56 puanla ligde ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir, evinde oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

    Başakşehir, Beşiktaş ile beraber 27. hafta itibari ile evinde maç kaybetmeyen iki takımdan biri oldu.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:37
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