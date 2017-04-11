Medipol Başakşehir evinde kral
Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bu sezon evinde hiç maç kaybetmedi.
Başakşehir, Beşiktaş ile beraber 27. hafta itibari ile evinde maç kaybetmeyen iki takımdan biri oldu.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 09:37
- Yönetim kolları sıvadı
Toplam 2
Yorum
fb helal olsun fikret ormana... artarda 5 sene şampiyon olurlarsa şaşırmam.
- Soyunma odası karıştı!
Toplam 40
Yorum
*** Beyfendi gözdağı veriyormuş kimsin nesin de gözdağı veriyorsun neyine güveniyorsun sahada gezinen bu hayaletlere mi bel bağladın yazık sana
- Tudor da çare olamadı
Toplam 12
Yorum
Yazının devamı 5 er yillik imzalardan sonrs 40 m transfer but.ayırın kemik kadro sonrada 3 5 genç oyuncuyla yas ort.25 26 olan bi takm kurun 5 yil sampiynz
Medipol Başakşehir evinde kral haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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