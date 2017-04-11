 Lidere gönderme! – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Lidere gönderme!
    G.Saray ve F.Bahçe'ye Devler Ligi için şans tanımayacağını gösteren Başakşehir, maç sonu twitter üzerinden şampiyonluk yarışındaki rakipleri Beşiktaş'a mesaj yolladı: Uzaklaşmayın, bekliyoruz.

    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:34
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